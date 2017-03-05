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  3. Rum Meclis Başkanı: "Yunanistan'a ENOSİS mücadelesini devam ettireceğiz"
Rum Meclis Başkanı: "Yunanistan'a ENOSİS mücadelesini devam ettireceğiz"

Rum Meclis Başkanı: "Yunanistan'a ENOSİS mücadelesini devam ettireceğiz"

Şilluris “Ya Yunanistan’la Enosis birleşme mücadelesini devam ettirerek veya aynı kendini feda etme iradesiyle değişik bir mücadele yöntemi geliştirerek kahramanlarını onurlandırmayı başaracaklarını” söyledi.

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Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris “Ya Yunanistan’la Enosis birleşme mücadelesini devam ettirerek veya aynı kendini feda etme iradesiyle değişik bir mücadele yöntemi geliştirerek kahramanlarını onurlandırmayı başaracaklarını” söyledi.

Rum radyosuna göre Şilluris, Aristidi Haralambus isimli EOKA’cı için düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada Rum halkının, “Kıbrıs’ın yeniden özgür olabilmesi için, bugün verilmekte olan mücadelenin şekli konusunda kaygı duyması gerektiğini” iddia etti.

Şilluris “Kahramanlarımızı, ya Enosis Plebisiti zeminindeki self determinasyon mücadelesi olan Yunanistan’la Enosis (birleşme) mücadelesini devam ettirerek veya farklı imkanlar ve farklı hedeflerle farklı bir mücadele yöntemi geliştirerek ama yeni mücadele yöntemi çerçevesinde aynı kendini feda etme iradesiyle onurlandırmayı başaracağız” dedi.

Türkiye’yi “uzlaşmazlığı ile Kıbrıs vatandaşlarının beyan edilmiş özgürlük, güvenlik ve eşitlik haklarını sürekli ihlal etmekle” suçlayan Şilluris, Kıbrıs sorununun çözümünün Türkiye’ye bağlı olduğunu öne sürdü.

 

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