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  3. Rum Meclisi’nde Afksendiu için anma töreni düzenlendi
Rum Meclisi’nde Afksendiu için anma töreni düzenlendi

Rum Meclisi’nde Afksendiu için anma töreni düzenlendi

Rum Meclisi’nde, dün, 3 Mart 1957 tarihinde İngilizler tarafından öldürülen EOKA’cı Grigori Afksendiu için bir anma töreni yapıldığı bildirildi.

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Rum Meclisi’nde, dün, 3 Mart 1957 tarihinde İngilizler tarafından öldürülen EOKA’cı Grigori Afksendiu için bir anma töreni yapıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi Rum Meclisi oturumunun başlangıcında, Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in Afksendiu’nun yaptıklarını anlatmasının ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunulduğunu yazdı.

Haberde Meclis oturumunda 8 Mart 1857 tarihinde New York’taki kadın işçilerin ayaklanmasına da değinildiği belirtildi.

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