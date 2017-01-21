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Rum Meclisi’nde elektronik oylama

Rum Meclisi’nde elektronik oylama

Rum Meclisi’nde elektronik oylama sisteminin uygulamaya konulduğu belirtildi.

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Rum Meclisi’nde elektronik oylama sisteminin uygulamaya konulduğu belirtildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Meclisi’nde elektronik oylama sisteminin dün itibarıyla uygulamaya konulduğunu yazdılar.

Gazete, söz konusu sistemin, milletvekilleri sıralarında yer alan mikrofon sistemine dahil edildiğini belirtti.

Habere göre, Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, oturumun başında, deneme amaçlı olarak, nisabın sağlanıp sağlanmadığının belirlenmesi için, milletvekillerine ilgili butona basmaları yönünde çağrıda bulundu.

Şilluris, geçici bir süre daha el kaldırma yönteminin uygulanmasına devam edileceğini, bunun ardında ise elektronik uygulamaya geçileceğini belirtti.

Gazete, söz konusu sistem içerisinde “evet”, “hayır” ve “çekimser” butonlarının da bulunduğunu yazdı.

Öte yandan Haravgi gazetesi, dünkü oturumda sisteminin denenmesi sürecinde yapılan oylamalar sırasında sorunlar yaşandığına dikkati çekti.

Sorunların teknik olduğunu yazan gazete, bunun üzerine milletvekillerinin “el kaldırma” yöntemini kullandığını belirtti.

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