Rum mezarlıkları yok oluyor

Özlem Çimendal / Deniz Abidin

Şirinevler’de bulunan Rum Mezarlığı’nın bakımsızlığı görenleri utandırıyor. Istavrozların kırılarak yerlere düştüğü mezarlığı çevreleyen duvarların hali de içler acısı.

Duvarlar yıkık, otlardan görünmüyor

Mezarlar üzerlerini kaplayan otlardan gözükmezken, kime ait olduğunu gösteren başucu Istavrozları da yerle bir olmuş durumda. Mezarlığı tamamen kaplayan otlar dolayısıyla mezarlar da birbirine karışmış bir görüntü oluşturuyor. Mezarlığı çevreleyen duvarların da harabe ve yıkılmış hali de ülkedeki mezarlıklara verilen değeri gözler önüne serer nitelikte.

“Istavrozlar yerlerde, utanıyoruz gösterirken”

Mezarlığı ziyarete gelenleri mezarlığı göstermeye utandıklarını da dile getiren Şirinevliler, “Ölüye bile saygı yok. İnanın mezarlığın yerini sorduklarına göstermeye utanıyoruz. Ölü ölüdür, dini inancı ne olursa olsun. Saygıyı hak ediyorlar. Bu şekilde bakımsız, ne olduğu anlaşılmayan talan olmuş bir mezarlık bize yakışmıyor” şeklinde konuştular.