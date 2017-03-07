Lefkoşa17 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • Yürürken bacak ağrısı çekiyorsanız dikkat!
  • Evli kadınlar daha stresli
  • Issız bir adada yalnız yaşayan eski milyoner
  • "Yatakta kitap okumak, uykusuzluğa neden olabilir"
  • İnternetteki büyük tehlike
  • Bebeğiniz sürekli ağlıyorsa hemen ayağına bakın!
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. RUM BASINI

  3. Rum Piyangolar İdaresi’ne soruşturma
Rum Piyangolar İdaresi’ne soruşturma

Rum Piyangolar İdaresi’ne soruşturma

Kıbrıs Rum Şans Oyunları İşletmesi (OPAP) aleyhinde, Rum Başsavcılık talimatıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.

A+A-

Kıbrıs Rum Şans Oyunları İşletmesi (OPAP) aleyhinde, Rum Başsavcılık talimatıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Hukuk Dairesi Sözcüsü’nün dün, şans oyunları yasasının görüşüldüğü sırada bu konuya değindiğini ve polis soruşturmasında, OPAP’ın Rum Sayıştayı’na, mali faaliyetleriyle ilgili ne kadar bilgi verdiğinin ve Hükümet ile OPAP arasında imzalanan sözleşmenin, doğru şekilde uygulanıp uygulanmadığının sorgulanacağını yazdı.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.