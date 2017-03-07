Rum Piyangolar İdaresi’ne soruşturma

Kıbrıs Rum Şans Oyunları İşletmesi (OPAP) aleyhinde, Rum Başsavcılık talimatıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Hukuk Dairesi Sözcüsü’nün dün, şans oyunları yasasının görüşüldüğü sırada bu konuya değindiğini ve polis soruşturmasında, OPAP’ın Rum Sayıştayı’na, mali faaliyetleriyle ilgili ne kadar bilgi verdiğinin ve Hükümet ile OPAP arasında imzalanan sözleşmenin, doğru şekilde uygulanıp uygulanmadığının sorgulanacağını yazdı.