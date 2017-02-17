Lefkoşa9 °C
  • UptownPark
  • Telefonu satmadan önce ne yapmalı?
  • Topuk çatlaması ölümcül hastalığın belirtisi çıktı!
  • Diyetisyenler sağlık için "makarna" yiyin dedi
  • Hapşırırken bunu sakın yapmayın
  • Tek bir kuralla kilo vermek mümkün!
  • Ağrı kesiciler ağrıyı kesiyor ama...
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. RUM BASINI

  3. Rum polisi AVM’de anti-terör tatbikatı yaptı
Rum polisi AVM’de anti-terör tatbikatı yaptı

Rum polisi AVM’de anti-terör tatbikatı yaptı

Güney Kıbrıs’ta bulunan “Mall of Cyprus” isimli alışveriş merkezinde, dün Rum polisi tarafından bir antiterör tatbikatı gerçekleştirildiği haber verildi.

A+A-

Güney Kıbrıs’ta bulunan “Mall of Cyprus” isimli alışveriş merkezinde, dün Rum polisi tarafından bir antiterör tatbikatı gerçekleştirildiği haber verildi.

Senaryo gereği üç teröristin alışveriş merkezine saldırdığını yazan Politis, tatbikat esnasında patlamalar meydana getirilmesi ve ateş açılmasıyla birlikte, gerçek koşullar yaratıldığını ekledi.

cna_tc48636300c1249508f4aaa8c6af64b43.jpg

cna_t2c46b6c6cd894cfa8ca3ded548386574.jpg

cna_t263982eb8a6449e4a2cca95d5949a381.jpg

cna_te0d9eb0259be42c2b391e26f0c03dd0c.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.