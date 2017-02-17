Rum polisi AVM’de anti-terör tatbikatı yaptı
Güney Kıbrıs’ta bulunan “Mall of Cyprus” isimli alışveriş merkezinde, dün Rum polisi tarafından bir antiterör tatbikatı gerçekleştirildiği haber verildi.
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Güney Kıbrıs’ta bulunan “Mall of Cyprus” isimli alışveriş merkezinde, dün Rum polisi tarafından bir antiterör tatbikatı gerçekleştirildiği haber verildi.
Senaryo gereği üç teröristin alışveriş merkezine saldırdığını yazan Politis, tatbikat esnasında patlamalar meydana getirilmesi ve ateş açılmasıyla birlikte, gerçek koşullar yaratıldığını ekledi.
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