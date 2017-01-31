Rum Sağlık Bakanlığı, kanser hastalarında kullanılmak üzere hintkeneviri sipariş etti

Rum Sağlık Bakanlığı’nın, kanser hastalarında kullanılmak üzere tıbbi amaçlı hintkeneviri sipariş ettiği bildirildi.

Politis gazetesi, Rum Sağlık Bakanı Yorgos Pamboridis’in, Sağlık Bakanlığı tarafından kanser hastaları için hintkeneviri yağı sipariş edildiğini ve gerekli izinleri alan kanser hastalarına, bu yağın verileceğini söylediğini yazdı.

Haberde, tıbbi amaçlı hintkeneviri için Kanada’ya, Hırvatistan’a ve İsrail’e mektup gönderildiği de belirtildi.