Rum Siyasi Partileri Kardak’taki gerilim konusunda Atina’ya destek belirtti

Rum siyasi partilerinin, “Türkiye’nin Kardak, genel olarak da Yunanistan aleyhindeki kışkırtıcı tutumunu” yaptıkları açıklamalarla kınadıkları haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Partilerden Atina’ya Kışkırtmalar Konusunda Destek” başlıklı haberinde, Ankara’nın olduğu ileri sürülen kışkırtıcı tavrını, DİKO partisinin de kınadığını yazdı.

Gazeteye göre DİKO açıklamasında, “Türkiye’nin Yunanistan karşısındaki kışkırtmalarının (provokasyonlarının), Erdoğan’ın agresif söylemlerini, agresif bir politikaya dönüştürme konusunda hiçbir tereddüdü olmadığını gösterdiğini” ileri sürdü.

Gazeteye göre DİKO, “bu tutumun, Kıbrıs’taki bazı kişileri de düşündürmesi gerektiğini” ifade etti.

EDEK ise “Türkiye’nin bu tutumunun, endişeleri daha da güçlendirdiğini” iddia ederken, Parti Basın Sözcüsü Maria Panayotu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “yalnızca garantilerin kaldırılmasının değil, halk tarafından onaylanacak herhangi bir çözümün onaylanmasından önce, Türk askeri birliklerinin tamamen adadan ayrılmasının da, taleplerinin içerisinde yer alması gerektiğini anlamasının zamanı olduğunu” ileri sürdü.

Gazeteye göre Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas ise açıklamasında, “Avrupa Birliği’nin gerek ileri sürülen Türk kışkırtmaları, gerek de Kıbrıs sorunundaki sessizliğinin hayal kırıklığı yarattığını” öne sürdü.

Gazeteye göre “bu tutumun, AB üye ülkeleri karşısındaki Türk saldırganlığını cesaretlendirdiğini” iddia eden Lillikas, “Anastasiadis hükümetini, Yunanistan ile Türkiye’ye eşit mesafeler muhafaza edip uzaklaşmak yerine, uluslararası hukuku savunarak Atina’nın tarafında durmaya çağırdı.”

Gazeteye göre Dayanışma Hareketi Başkanı ve Avrupa Parlamentosu’ndaki Rum milletvekillerinden Eleni Theoharus ise açıklamasında, “Kardak’taki kışkırtıcı faaliyetlerin, herhangi bir yanılsamaya kapılma payı bırakmadığını” ileri sürdü.

Gazeteye göre Theoharus, “AKEL ile DİSİ liderliklerinin hükümet ile birlikte gerçeği kabul etmeyi ve Türkiye’yi AB, BM, AGİT ve diğer örgütlere şikâyet etmeyi reddettiği sürece, derin devlet ile Tayyip Erdoğan’ın uzlaşmaz Türk politikasının da o kadar fazla güçlendiğini” iddialarına ekledi.

Gazeteye göre Rum Ekologlar- Vatandaşlar İşbirliği de yaptığı açıklamada “Kardak’taki Türk kışkırtmalarının, Kıbrıs’ta garantilerin ve askeri birliklerin kalmasının tehlikesini ispatlamakta olduğunu” iddia ederek, “Ankara’nın kışkırtmalarının kınanması gerektiğini” iddialarına ekledi.

Ege’deki Türk kışkırtmalarının Rum muhalefetinin öfkesine neden olduğunu yazan Simerini ise, partilerin garantiler ve güvenlik ve konusunda Rum hükümetine saldırdıklarını, buna paralel olarak da Yunan hükümetine destek belirttiklerini ekledi.

Politis gazetesi ise “Partiler Kardak’la İlgili Ters Düştü” başlıklı haberinde, DİSİ Basın Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun DİKO’nun açıklamasına tepki gösterdiğini yazdı.

Gazeteye göre Prodromu açıklamasında, DİKO’nun “Türk kışkırtmalarını haklı bir şekilde eleştirirken, Rum iç cephesine yönelik de tahrik edici bir şekilde hareket ettiğini” ifade etti.