Rum Sosyal Sigortalar Fonu'nda kayıtlı 771 Kıbrıslı Türk var

Rum Sosyal Sigortalar Fonu’ndan maaş alan Kıbrıslı Türklere 2010-2015 yılları arasında 117 milyon 574 bin 956 Euro ödendiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Sigortalar Dairesi’nin verilerine dayanarak, “Kıbrıs’ta veya yurtdışında yaşayan hak sahibi Kıbrıslı Türk” sayısının, 2015 yılına gelindiğinde azaldığını yazdı.

Gazete, en fazla maaşın (dulluk, yaşlılık, sakatlık, malullük, yetimlik), 2011 yılında, 20 milyon 196 bin 430 Euro ile 4 bin 18 hak sahibi Kıbrıslı Türk’e verildiğini kaydetti.

2012 yılında, hak sahibi Kıbrıslı Türk sayısının 4 bin 224 kişiye yükseldiğini belirten gazete, 2015 yılına gelindiğinde ise bu rakamların yüzde 8,12 oranında azalarak, 3 bin 983 kişiye ve 18 milyon 556 bin 544 Euro’ya gerilediğini yazdı.

Gazete, 2015 yılında “aktif sigortalı” olan 771 Kıbrıslı Türk bulunduğunu; 771 kişiden 715’inin özel sektör veya yarı devlet kuruluşlarında, 22 kişinin devlet dairesinde çalıştığını, 22 kişinin serbest çalışan olduğunu, 12 kişinin de “isteğe bağlı sigortalı” olduğunu kaydetti.

Haberde, 2010 yılında 4 bin 101 Kıbrıslı Türk’e 11 milyon 876 bin 509 Euro maaş verildiği bilgisi de aktarılırken, 2013 ve 2014 yıllarıyla ilgili detay verilmedi.