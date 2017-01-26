Rum tarafı Türk tarafının niyetini ölçmeye çalışacak

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis Cenevre ve Mont Pelerin süreçlerinin ardından bugün görüşüyor. Rum basını liderlerin bugünkü görüşmesinin müzakere süreci açısından kritik ve belirleyici olacağına işaret etti.

Alithia “Bugünkü Görüşme Belirleyici” başlıklı haberinde, Güvenlik ve Garantilere kabul edilebilir bir formül bulmayı amaçlayan konferansın başarı perspektifi olabilmesi için liderlerin önümüzdeki dönemde 5 başlıktaki açık konuların kapatılmasına çalışacağını yazdı.

Edindiği bilgilere dayanarak Akıncı ve Anastasiadis’in önümüzdeki dönemde –konferansın yapılması için zemin hazırlanana kadar-5 başlıktaki açık kalan konularda anlaşmazlıkların üzerine köprü kurmaya çalışacağını yazan gazete, liderlerin ilk ele alacağı konunun da iç yönetim olduğunu kaydetti.

Habere göre Rum Sözcü Nikos Hristodulidis, Anastasiadis’in Akıncı ile bugünkü görüşmesi öncesinde dün öğleden sonra Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile telefon görüşmesi yaptığını, görüş alış verişi ve koordinasyon maksatlı görüşmenin uzun sürdüğünü açıkladı.

Akıncı ve Anastasiadis’in, saat 10.00’da başlayacak görüşmede 5 başlıkla ilgili prosedürü nasıl ileri götüreceklerini kararlaştırıp Cenevre ve ardından gerçekleşen Mont Pelerin süreçlerinde görüşülenleri gözden geçireceklerini belirten gazete, Anastasiadis’in dün öğleden sonra Rum müzakere heyetiyle toplantı yaptığını da haber verdi.

Politis “Ankara’dan Mesaj Beklerken… Başkan Anastasiadis Bugün Akıncı İle Görüşmesinde Erdoğan’ın Niyetini Tartacak… Yeni Cenevre Çok Uzak” başlıklı haberinde Rum tarafının bugünkü liderler görüşmesinde, uluslar arası konferansın devamı ışığı altında anlaşmazlıkların üzerine nasıl köprü kurulmaya çalışılacağı açısından Akıncı’nın ve özellikle Türk tarafının niyetini tartmaya çalışacağını yazdı.

Güvenlik/Garantiler dışında, 5 başlıkta çok sayıda açık konu bulunduğu, bunların en ciddi olanının da Mülkiyet ile ilgili olduğunu kaydeden gazete, liderlerin bugün uluslar arası konferansın Cenevre veya başka bir yerde devam edeceği muhtemel tarihi görüşmesinin beklenmesine rağmen, karar ve açıklama beklenmediğini, çünkü önce BM ile istişare edilmesi ve geriye kalan taraf ülkelerle eşgüdüm gerektiğini kaydetti.

Sürecin paralel prosedürler niteliğini almasının beklendiğine işaret edilen habere göre, dün Rum Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen Anastasiadis-Rum müzakere heyeti toplantısında gerek öze gerek prosedüre ilişkin çok fazla açık konu bulunduğu saptandı, bu da “yeni Cenevre öncesinde liderlerin birden fazla kez görüşmesi gerekeceği anlamına geliyor.”

Fileleftheros manşete çektiği haberine “Devam İçin Pusula… Akıncı ve Anastaiadis Bugünkü Görüşmede Gözden Geçirme Yapacak ve Süreci Belirleyecek” başlığını attı.

Gazete bugünkü görüşmenin -Cumhurbaşkanı Akıncı’nın NTV’ye yaptığı açıklamayı kast ederek- “Türk tarafının yarattığı çok olumsuz ortam içerisinde gerçekleşeceğini” savundu. Liderlerin bugün, bundan sonraki süreci belirlemeye çalışacaklarını, bunun da müzakereler açısından neredeyse pusula olarak işleyeceğini yazdı.

Müzakerelerin, Cenevre sürecin ardından iki eksende hareket ettiği, bunlardan birinin meselenin iç yönleriyle ilgili 5 başlık, diğerinin de Güvenlik/Garantiler olduğu kaydedilen haberde “Uluslararası unsur, Türkiye’deki referanduma kadar Kıbrıs sorununda özlü hiçbir şey beklenemeyeceğini bilmesine rağmen, paralel prosedürlerin idamesine; yani liderler Kıbrıs’ta iç yönleri görüşmeye devam ederken üç garantör gücün BM ile direkt iletişim içerisinde olmasına sıcak bakıyor görünüyor” ifadesine yer verdi.