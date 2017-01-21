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Rum Tarım Bakanlığı’ndan Kuzey Kore’ye “Ticaret gafı”

Rum Tarım Bakanlığı’ndan Kuzey Kore’ye “Ticaret gafı”

Rum Tarım Bakanlığı’nın, hiçbir ticari ilişkisinin veya işbirliği anlaşmasının bulunmadığı Kuzey Kore’ye, iki ülke arasındaki narenciye ürünleri ticaretinin geliştirilmesiyle ilgili mektup gönderdiği bildirildi.

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Rum Tarım Bakanlığı’nın, hiçbir ticari ilişkisinin veya işbirliği anlaşmasının bulunmadığı Kuzey Kore’ye, iki ülke arasındaki narenciye ürünleri ticaretinin geliştirilmesiyle ilgili mektup gönderdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Tarım Bakanlığı’ndan Büyük Gaf” başlığıyla aktardığı haberinde, AB’nin Kuzey Kore’yle ilgili 2006 yılından bu yana seyahat ve ticari ilişkiler konusunda yaptırım uyguladığını yazdı.

Haberde, mektubun esasında Güney Kore’ye gönderileceği, ancak Tarım Bakanlığı yetkililerinin, mektubu Kuzey Kore’ye gönderdiğinin ortaya çıktığı belirtildi.

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