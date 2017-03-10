Rum Yönetimi, Türkiye'yi BM'ye şikayet etti

Rum Yönetimi KKTC'nin statüsünü yükseltme amacıyla hava sahası ile kara sularını sürekli olarak ihlal edildiği iddiasıyla sözde egemenlik haklarını sabote ettiği için Türkiye’yi şikayet etti.

Rum Yönetimi'nin Birleşmiş Milletler’deki Daimi Temsilcisi Kornilios Korniliyu’nun BM Genel Sekreteri Antonio Guteres’e 23 Şubat tarihli şikayet mektubu dün resmi belge olarak yayınlandı.

Söz konusu mektupta Türkiye’nin, uluslararası hava sahası kanununu ihlali ve Türk savaş gemilerinin geçen Ocak ayında KKTC'deki limanları kullanması şikayet edildi. Rum Yönetimi bunların yanı sıra Türk yolcu uçaklarının Ercan Havalimanı'nı da sistemli bir şekilde kullandıklarını da not etti.

Türk savaş uçaklarının Ocak ayı içinde üç kez sözde yasadışı tatbikat genelgesi yayınladığı şikayetinde bulundu. Yakın bir geçmişte KKTC'nin arama ve kurtarma gemileri dahil Rum Yönetimi gemilerinin radyo iletişim hatlarına müdahalede bulunmaya başladığına dikkat çekti. Bu biçimde güvenlik için gemileri uyaran NAVTEK hizmetlerinin normal bir biçimde verilmesinin engellendiği iddia etti.

Bunlara ilaveten Türkiye’nin Rum Yönetimi sahasını ihlal ettiği iddiasıyla Lefkoşa FIR hattındaki sivil ve askeri uçakları sistemli bir biçimde rahatsız ettiği iddiasında bulundu. Rum Yönetimi'ne göre, Türkiye’nin uluslararası hukuku sürekli olarak ihlal politikasının uluslararası sivil havacılığın güvenliğinin tehlikeye atarak bölgede istikrara olumsuz etki yaptığın iddiası yapıldı.

Rum Yönetimi, Türk ihlallerinin derhal sonlandırılmasını ve egemenlik ve müdahale edilmeme hakkına uyulmasını talep etti.