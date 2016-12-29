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Rumlar Mağusa’da Theofania Yortusunu kutlayacak

Rumlar Mağusa’da Theofania Yortusunu kutlayacak

Rumların, Ortodoks Hıristiyanların kutsal günlerinden olan, denize haç atarak suları kutsadığı “Theofania yortusunu”, 6 Ocak’ta bu yıl ikinci kez Mağusa’da kutlayacakları haber verildi.

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Rumların, Ortodoks Hıristiyanların kutsal günlerinden olan, denize haç atarak suları kutsadığı “Theofania yortusunu”, 6 Ocak’ta bu yıl ikinci kez Mağusa’da kutlayacakları haber verildi.

Alithia gazetesi “Konstantiya-Mağusa Metropolitliği” tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 Ocak sabahı, 7.30-10.30 saatleri arasında Mağusa suriçindeki Agios Georgios Kserinos Kilisesi’nde ayin yapılacağını, ardından 11.30 civarlarında ise Palm Beach sahiline gidilerek, denize haç atma merasimi gerçekleştireceğini yazdı.

Gazete, etkinliğe katılmak isteyenler için Güney Kıbrıs’tan ücretsiz otobüs kaldırılacağını ekledi.

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