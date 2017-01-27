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Rumlar Türkmenköy’de ayin yapacak

Rumlar Türkmenköy’de ayin yapacak

Rumların 5 Şubat’ta, “Kondea”daki (Türkmenköy) “Ay.Haralambus Kilisesi”nde ayin yapacağı bildirildi.

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Rumların 5 Şubat’ta, “Kondea”daki (Türkmenköy) “Ay.Haralambus Kilisesi”nde ayin yapacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, ayinin saat 13.00’te başlayacağını ve sözde “Mesarya Piskoposu” Grigorios tarafından yönetileceğini yazdı.

Haberde, bu Pazar Balıkesir köyünde düzenlenecek ayine de 400’den fazla Rum’un kayıt yaptırdığı belirtildi.

Rum basınında dün çıkan haberlerde, Balıkesir köyündeki ayinin 2 Şubat’ta yapılacağı belirtilmişti. Bugünkü Fileleftheros gazetesi, ayinin 29 Ocak’ta yapılacağı bilgisini verdi.

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