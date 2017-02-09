Rus Büyükelçi Osadchiy: “Rusya süratle çözüm istiyor”

Rum Yönetimi’nin Cenevre’de Mart ayında düzenlenecek ikinci Kıbrıs konferansına hazırlık maksadıyla BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi ülkeleri “bilgilendirmekte” olduğu, bu çerçevede dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki büyükelçisi Stanislav Osadchiy ile DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun da Alman büyükelçi Nikolai Von Schoepff ile görüştüğü bildirildi.

Simerini’nin haberine göre, Rum Başkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamada Anastasiadis-Osadchiy görüşmesinde Anastasiadis Kıbrıs sorununda yıllardır güttüğü ilkelere dayalı tutumu ve soruna garantiler olmadan bir çözüm bulunmasına verdiği destek nedeniyle Rusya Federasyonu’na teşekkür ettiği kaydedildi.

Stanislav Osadchiy, Anastasiadis’ten Kbrıs sorunundaki gelişmeler, prosedür ve var olan perspektifler hakkında bilgi aldığı görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamada ülkesinin Kıbrıs sorununa en kısa zamanda çözüm bulunmasına destek verdiğini söyledi.

Osadchiy “Güvenlik Konseyi üyelerinin Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına katılımları faydalı olur inancındayım” dedi, özetle şunları ekledi:

“Rusya’nın rolü şahsım, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ve bizzat bakan Sergei Lavrov tarafından birçok kez ortaya konuldu ve çok iyi biliniyor. Çözüm istediğimizi, bu çabada her iki tarafı da desteklemeye hazır olduğumuzu, sizin tarafınızda olduğumuzu çok iyi biliyorsunuz.”

Moskova’nın Kıbrıs sorununun çözümünde fren işlevi gördüğü yolundaki haberler sorulduğunda, bunun dünyadaki genel durumla ilgili çok hassas bir mesele olduğuna işaret ederek yorum yapmak istemeyen Osadchiy, “Görüşmemiz sırasında Sayın Anastaisiadis şahsıma tam güven belirtti. Evet bu (haberler) Batı medyasının oyunu da olabilir” dedi.

Osadchiy BM Güvenlik Konseyi üyelerinin Kıbrıs sorununda düzenlenecek yeni bir konferansa katılımlarını gerekli görüp görmediği sorulduğunda ise “Güvenlik Konseyi üyelerinin bu çabalarda yer alması faydalı olur. Ancak bu iki tarafa bağlı. Bu zorlukları da aşamayacağımızı anlıyoruz” cevabını verdi.

Gazete DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun da Almanya’nın Güney Kıbrıs’taki büyükelçisi Nikolai Von Schoepff ile Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ve Türkiye’nin, çözüm olması halinde Türk vatandaşlarına 4 özgürlüğün uygulanması talebini görüştüğünü yazdı.

Habere göre Neofitu Schoepff’e, çözüm olması halinde Türk vatandaşlarına 4 özgürlüğün uygulanmasının “Kıbrıs’ta sorun yaratmakla kalmayıp serbest dolaşım ve yerleşim konusundaki net Avrupa politikalarını da şaibeye düşüreceği” iddiasını aktardığını söyledi. AB üyesi ülkelerin ve özellikle Almanya’nın Avrupa kurallarında çok katı olduğunu söyleyen Neofitu Alman büyükelçinin de farklı bir şey söylemesini beklemediğini anlattı.

Neofitu Güney Kıbrıs’ın, Türkiye-AB Gümrük Birliği antlaşmasını tanıdığını ve uygulamak istediğini ancak Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ı tanımadığı için bu antlaşmayı Güney Kıbrıs’a uygulamadığını söyledi, özetle şu iddialarda bulundu:

“Kıbrıs sorununun çözülmesi halinde Türkiye, üniter devletten federasyona dönüşecek Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanıyacak, Kıbrıs da Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliğini uygulayan Avrupa ülkesi olacak. Ticaret, alışveriş ve sermaye-yatırım dolaşımını kapsayan kurallar Gümrük Birliği antlaşmasıyla belirleniyor. Ancak serbest yerleşim ve serbest dolaşım Avrupa kurallarını ihlal eden şeylerdir, kabul edilemez. Türkiye Kıbrıs sorununu Avrupa’ya arka kapıdan girmek için kullanamaz.”

Neofitu Alman büyükelçiye Rum tarafının Kıbrıs sorununa en kısa zamanda, Avrupa müktesebatının entegre edilmesi şartıyla bir çözüm bulunmasını isteğini aktardığını, Schoepff’in de Almanya’nın Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına desteğini dile getirdiğini anlattı.

Alithia Anastasiadis-Osadchiy görüşmesini ve sonrasında Rus Büyükelçi’nin yaptığı açıklamayı “Stanislav Osadchiy: Rusya Süratle Çözüm İstiyor” başlığıyla okurlarına aktardı.