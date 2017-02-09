Rus Büyükelçi: "Ruslar Kıbrıs'a Güney Kıbrıs'tan giriş yapmalı"

Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki büyükelçisi Stanislav Osadchiy 2016’da Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Rus turist sayısının bir önceki yıla oranla yüzde 50 gibi rekor bir artış yaptığını söyledi ancak Ruslara, Kıbrıs’a sadece Güney’den giriş yapmalarını telkin etti.

Simerini “Rus Büyükelçiden Kıbrıs’a Gelen Ruslara Çağrı…. ‘Sadece Meşru Hava ve Deniz Limanlarından Geliniz” başlıklı haberinde Osadchiy’nin Rus TASS haber ajansına yaptığı açıklamayı aktardı.

Habere göre, Güney’e 2016’da giden Rus turist sayısında, bir önceki yıla göre yüzde 50 oranında artarak 800 bine yaklaştığına dikkat çeken Osadchiy, Ada’ya gelmek isteyen Ruslara da “yalnızca meşru hava ve deniz limanlarından giriş yapmaları” çağrısında bulundu.

Osadchiy Güney Kıbrıs ile Rusya arasındaki yatırım işbirliklerinin artmasından, şahsi, dini ve kültürel bağların güçlenmesinden dolayı Rumların da Rusya’ya ilgisinin arttığına dikkat çekerek sadece geçen yıl 6 bin Ruma Rusya’ya giriş vizesi verildiğini söyledi.

Gazete Osadchiy’in TASS’a açıklamasından bir bölümü ise şöyle aktardı:

“Rus Büyükelçi Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uluslararası toplumda tanındığına, kendine ‘KKTC’ diye isimlendirenin ise tanınmadığına, Lefkoşa’nın kontrolünde olmadığına özellikle vurgu yaptı. İşgal bölgelerine gidişlerin ise Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından yasadışı addedildiğinin ve cezai suç kapsamına girdiğinin altını çizerek ‘Bu nedenle vatandaşlarımıza, sadece Kıbrıs Cumhuriyeti’nin meşru hava ve deniz limanları üzerinden gelmelerini tavsiye ediyoruz’ dedi.

Rus vatandaşlarının gerek bilgisizlikten gerek yanlışlıkla ara bölgeyi geçmeleri yüzünden Kıbrıs makamlarınca tutuklanmaları vakalarının sıklıkla yaşandığını ekleyen Osadchiy ‘bu tür vakalarda çoğunlukla sınır dışı yapılıyor, ancak çok daha komplike vakalar da var. işgal bölgelerinde konsolosluk merkezleri yok ve Büyükelçiliğimizin Rus vatandaşlarına yardım etme olanağı kısıtlıdır’ dedi.”

Gazeteye göre Osadchiy Güney Kıbrıs’ın yaşadığı ekonomik krizin ve AB tarafından Rusya’ya uygulanan ambargonun Rus bankalarının Güney Kıbrıs’taki faaliyetlerini engelleyemediğine, Güney’deki mevcudiyetlerini ve faaliyetlerini güçlendirmeyi başardıklarına dikkat çekti.