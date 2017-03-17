Rus kaçak Larnaka Havaalanı'nda yakalandı
Rus bir kaçağın Larnaka Havaalanı’ndan Bahreyn’e gitmeye hazırlanırken yakalandığı bildirildi.
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Rus bir kaçağın Larnaka Havaalanı’ndan Bahreyn’e gitmeye hazırlanırken yakalandığı bildirildi.
Alithia gazetesi, 65 yaşındaki Valeri Desiov’un isminin, Rusya’nın yayımladığı arananlar listesinde yer aldığı ve 2013-2015 yıllarında Rusya’da işlediği suçlardan dolayı hakkında Avrupa tutuklama emrinin bulunduğunu yazdı.
Habere göre zanlı, 9,5 milyon Euro’luk dolandırıcılıktan aranıyordu.
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