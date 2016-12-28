Rus Makamları Yerasimenko’nun iadesi talebinden vazgeçti

INTERPOL tarafından zimmete para geçirmek suçundan aranmakta olan ve 16 Kasım’da Larnaka Havalimanı’nda tutuklanan Rus milyoner işadamı Dimitri Yerasimenko için Rusya tarafından yapılan iade talebinin geri çekildiği bildirildi.

Politis gazetesi, Yerasimenko’nun dün, Larnaka Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını ve Rum Başsavcılık yetkilisinin, mahkemede yaptığı açıklamada, Rusya’nın, “Yerasimenko’nun aleyhindeki zimmete para geçirme davasının düştüğü ve başka suçlar nedeniyle tutuklama emri bulunduğu, bu emirlerin de INTERPOL’e bildirilmediği, yani artık iadesini isteme gibi bir durumun söz konusu olmadığı” bilgisini verdiğini söylediğini yazdı.

Haberde, Rum Başsavcılığı’nın Yerasimenko aleyhinde yeni bir prosedür başlattığı da belirtildi.