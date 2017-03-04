Rus yolcu gemisinin kedi çalışanları var

Rus yolcu gemisi Nikolay Çernişevskiy'nin kaptanı mürettebata emirler verirken, geminin iki çalışanı emirleri yerine getirmek yerine uyumaya devam ediyor.

Rus yolcu gemisi Nikolay Çernişevskiy'nin kaptanı mürettebata emirler verirken, geminin iki çalışanı emirleri yerine getirmek yerine uyumaya devam ediyor.

VODOHOD şirketine ait Nikolay Çernişevskiy aslında başkent Moskova ve St. Petersburg arasında gidip gelen sıradan bir yolcu gemisi. Gemiyi ünlü yapansa mürettebatı içerisinde iki kedinin yer alması.

​Kedilerden birinin ismi 'tayfa başı' anlamına gelen Botsman. Daha az deneyimli olanın adıysa 'tayfa' anlamına gelen Matros.

Çoğu zaman kaptan köşkünde uyurken görülen kedilerden her birinin kendi ismine uygun bir üniforması var. Fakat Botsman tayfa başı kepini giymek yerine onunla oyun oynamayı tercih ediyor.

​Kediler kış aylarınıysa geminin kaptanı Vladimir Kotin'in evinde geçiriyor. Kaptanın isminin Rusçada kedinin karşılığı olan 'kot' kelimesinden gelmesi de bir tesadüf değil gibi görünüyor.