Rusya - Güney Kıbrıs uçuşlarındaki kısıtlamalar kaldırıldı

Rusya-Güney Kıbrıs arasında, Moskova ve St. Petersburg’dan yapılan uçuşlar için kış aylarında uygulanan kısıtlamaların kaldırıldığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs ile Rusya arasında, uçuşlarla ilgili yapılan son düzenlemelerin, iki ülke arasındaki uçuşların sayısı ve sıklığında herhangi bir kısıtlama olmamasını sağladığını yazdı.

Haberde, ilgili açıklamanın, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Marios Dimitriadis tarafından, Rum Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği Milletvekili Yorgos Perdikis’in konuyla ilgili sorusu üzerine yapıldığı belirtildi.