Rusya konferansa katılmaya hazır

Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osatchiy, ülkesinin Kıbrıs sorununun çözümü amacıyla gerçekleştirilecek konferansa katılmaya hazır olduğu bir kez daha yineledi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stansilav Osatchiy’nin, EDON tarafından düzenlenen bir yeni yıl etkinliğinde yaptığı konuşmada, “davet edilmesi durumunda ülkesinin Cenevre konferansına kesinlikle katılacağını” yinelediğini yazdılar.

Habere göre Osatchiy konuşmasında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Güvenlik Konseyi’nin çözümün uygulanmasındaki rolüne ilişkin görüşlerini desteklediklerini belirterek “Kıbrıs Türk tarafının Rusya’nın katılımı konusunu düşünmekte olduğunu ve henüz bir şey söylemediğini” iddia etti.

Osatchiy ayrıca, “Kıbrıs Türk tarafının, Güvenlik Konseyi’nin BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ve Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar tarafından temsil edildiğini zannettiği, bu yüzden de Güvenlik Konseyi üyelerinin de katılmasının gerekli olduğunu düşünmediği” iddiasında bulundu.