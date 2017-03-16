Rusya, Suriye'ye mayın temizleme ekibi gönderdi

Rusya Savunma Bakanlığının Palmira'nın (Tedmur) mayınlardan temizlenmesi için Suriye'ye 150 askerden oluşan ekip gönderdiği bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında, bölgeye ulaşan Rus askerlerin öncelikle altyapı tesisleri ve hastanelere ulaşan yollarda mayın temizleme çalışması yapacağı belirtildi.

Ayrıca Palmira'ya 17 özel araç gönderildiği ifade edildi.

Rusya, Palmira'ya daha önce de 200 kadar mayın temizleme uzmanı ve çeşitli teknik araçlar göndermişti.

TEDMUR ÇEVRESİNDE YAŞANANLAR

Terör örgütü DEAŞ, ilk olarak 20 Mayıs 2015'te yoğun çatışmaların ardından Palmira Antik Kenti'nin kontrolünü sağlamış, 2016 yılının mart ayında da rejim güçleri kenti geri almıştı. DEAŞ, 11 Aralık 2016'da Humus'un doğusundaki tarihi Palmira şehrinin kontrolünü ikinci kez ele geçirmişti.

Rejim ordusu bölgeden çıkarken, çok sayıda ağır silahı terör örgütüne bırakmış, DEAŞ söz konusu silahların önemli bir bölümünü Fırat Kalkanı Harekatı'nın gerçekleştiği Bab bölgesine aktarmıştı.

Terör örgütü, 19 Ocak'ta kentteki antik Roma tiyatrosunun ön sahnesini ve Tetrapylon anıtını yerleştirdiği patlayıcılarla yıkmıştı.

Rejimin haber ajansı SANA, 2 Mart'ta ordunun Tedmur kentini terör örgütünden tekrar temizlediğini duyurdu.

Suriye'deki iç savaştan önce Palmira, ülkenin en önemli turistik merkezlerinden biriydi. Her yıl binlerce turist, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne 1980'de giren antik kenti görmek için bölgeye geliyordu. Kent, 2013 yılında Tehlike Altındaki Dünya Mirası listesine dahil edilmişti.