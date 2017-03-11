Rusya'nın BM Temsilcisi Churkin'in ölüm nedeni belli oldu

ABD'de geçen ay 64 yaşında hayatını kaybeden Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin'in kalp kalp krizi nedeniyle öldüğü bildirildi.

Associated Press'in haberine göre, New York adli tabiplik ofisinin bilgilendirdiği, adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir eyalet yetkilisi, Churkin'in ölümüne geçirdiği kalp krizinin neden olduğunu ve suikasttan şüphelenilmediğini söyledi.

New York adli tıp kurumu dün Churkin'in otopsinin tamamlandığı, ancak diplomatik protokol nedeniyle Churkin'in kesin ölüm nedeninin açıklanmayacağını duyurmuştu.

Açıklamada, ABD Adalet Bakanlığının adli tıp kurumuna gönderdiği yazıda, diplomatik protokol gereği Churkin'in ölüm nedeninin açıklanmamasını istediği ifade edilmişti.

Vitaly Churkin, 20 Şubat'ta Rus misyonundaki ofisinde çalışırken kalp krizi geçirdiği şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, Rus büyükelçi müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

BM'de Rusya'nın 10 yıl daimi temsilciliği görevini yürüten Churkin'in cenazesi Rusya'ya götürülmüş, Moskova'da düzenlenen törenle toprağa verilmişti.

Son birkaç ayda art arda 5 Rus diplomatın hayatını kaybetmesi dikkatleri bu görevlilerin ölüm nedenlerine çevirmişti.