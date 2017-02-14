Rusya'ya 42-0 yenilen Türkiye'nin hocası: "Mücadelemizle farkı önledik"

Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde Rusya'ya 42-0 yenilen Türkiye buz hokeyi takımı hocası Nevzat Altun, "Daha fazla skor bekleniyor,du çocuklarımızın mücadelesiyle farkı aşağı indirdik" dedi.

CNN Türk'e konuşan Altun, takımın sadece 1 aydır kamp yaptığını belirterek "Eksik olan hiçbir şeyimiz yok. Bu sporu bilenler bizim nereden nereye geldiğimizi daha iyi bililer. Çocuklarımız 15,16 yaşında sadece 1 aydır kamp yapıyorlar. Bir ayda buralara kadar geldiler. Rusya bir çok kategoriye sahip. Ülkemize baktığımız zaman U16'nın daha ligi bile yokken böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için katılma durumunda bulunduk." diye konuştu.

Altun, takımı eleştirenlere yönelik olarak da "Burada hokeyi bilmeyenler birçok eleştiri yapmışlar. Hokeyi bilenlerin de bu eleştiriyi yapması hoş değil. Hokey futbol oyunu değil, çok özel bir spordur. Yüksek performansla oynanan ve sürekli değişim gerektiren bir spor." yorumunu yaptı.