Rusya’ya meteor düştü

Pulkovo Astromi Gözlemevi’nden RİA Novosti’ye konuşan bir kaynağın açıklamasına göre meteor Onega kasabasına düştü.

Pulkovo Astromi Gözlemevi’nden RİA Novosti’ye konuşan bir kaynağın açıklamasına göre meteor Onega kasabasına düştü.

Görgü tanıklarının çektikleri fotoğraf ve videoları inceleyeceklerini belirten kaynak her 24 saatte Dünya’ya 100-150 ton ağırlığında meteor türevi cisimlerin düştüğünü belirtti.

Meteor, atmosferde yandığı için yeryüzüne düşmesi sonucu herhangi bir tahribat meydana gelmedi.