Rutte: "Türkiye’nin yaptırımdan bahsetmesi garip"

Hafta sonu büyüyen kriz sonrası Türkiye’nin kendilerine yönelik yaptırımları hakkında konuşan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, bu durumu garip bulduğunu belirtti. Yaptırımlar için "Çok da kötü değil" ifadesini kullanan Rutte, “Hafta sonu olanlardan dolayı, bizim çok sinirli olmak için gerekçelerimiz varken, Türkiye’nin yaptırımlardan bahsetmesini garip bulmaya devam ediyorum” dedi.

Türkiye’nin yaptırımları, iletişimde bütün diplomatik kanalların kapanmasını öngörüyor. Ekonomik yaptırım kararı ise alınmadı. 14 Mart’ta Bakanlar Kurulu'nda, Türk bakanlara yönelik tutumu nedeniyle kriz yaşanan Hollanda'ya yönelik atılacak adımlar kararlaştırıldı. Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un açıklamasına göre, şu anda izinli olarak yurt dışında bulunan Hollanda Büyükelçisi, Türkiye'nin söylediği hususlar yerine getirilinceye kadar Türkiye'ye dönemeyecek. Türkiye diplomatik uçuşlara izin vermeyecek. Üst düzey ilişkiler, planlanmış toplantılar da askıya alındı. TBMM ile Hollanda Parlamentosu arasındaki Dostluk Grubu'nun Türkiye kısmının lağvedilmesi, iptal edilmesi konusunda TBMM'ye tavsiye edilmesi yolunda da karar alındı.

Hafta sonu neler oldu?

Cumartesi günü, Hollanda Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağının iniş iznini iptal etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uçuş iznini iptal eden Hollanda'ya “Bunlar Nazi kalıntısı, bunlar faşist” ifadesiyle seslendi.

Daha sonra kara yoluyla Hollanda’ya giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın da Rotterdam Konsolosluğu'na girişine izin verilmedi. Hollanda polisi, Kaya'nın aracının tutulduğu yerde toplanan kalabalığı güç kullanarak dağıttı.

Kaya'ya yönelik tutuma misilleme olarak, Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu ile Hollanda Büyükelçiliği Maslahatgüzârının evi ve Başkonsolosun konutu güvenlik gerekçesiyle giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Kaynak: Reuters ve AA