Rutte'den Srebrenitsa yanıtı: "İğrenç bir yalan"

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Srebrenitsa katliamıyla ilgili sözlerine cevap verdi. Erdoğan'ın "Biz Hollanda'yı ve Hollandalıları Srebrenitsa katliamından tanırız" sözlerine karşı Rutte, "Bu iğrenç bir tarihsel yalandır," dedi. Hollanda haber ajansı ANP'nin aktardığına göre Rutte ayrıca, "Erdoğan gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Biz bu seviyeye inmeyeceğiz. Bu kesinlikle kabul edilemez ve aşırı derecede rahatsız edici," ifadelerini kullandı

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende konuşan Erdoğan, Hollanda'ya yönelik tepkisini sürdürmüş, "Biz Hollanda'yı ve Hollandalıları Srebrenitsa Katliamı'ndan tanırız" diyen Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Savaşta bile sağlık ekiplerine ateş açılmaz. Ha, Hollandalı gibi olursa açar, onu da söyleyeyim. Çünkü biz Hollanda'yı ve Hollandalıları Srebrenitsa katliamından tanırız. Onların cibilliyetinin, karakterinin ne kadar bozuk olduğunu 8 bin Boşnağı orada nasıl katlettiklerinden tanırız. Bunları iyi biliriz. Kimse bize medeniyet, medenilik dersi vermesin, bu milletin alnı aktır ama onların alnı kapkaradır"