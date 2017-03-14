Rüya Taner, Londra’da resital sunacak
Konser Piyanisti Rüya Taner, konser piyano markası “Steinway & Sons”ın davetlisi olarak yarın Londra' daki Steinway Salonu’nda resital sunacak.
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Konser Piyanisti Rüya Taner, konser piyano markası “Steinway & Sons”ın davetlisi olarak yarın Londra' daki Steinway Salonu’nda resital sunacak.
Rüya Taner, Londra' da öğrenim gördüğü yıllarda İngiltere çapında Mozart ve Liszt Yarışmalarında birincilik ödülünü alarak “Steinway & Sons” sanatçısı olma hakkını elde etmişti.
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