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  3. RynAir Baf’tan Atina’ya uçmaktan vazgeçti
RynAir Baf’tan Atina’ya uçmaktan vazgeçti

RynAir Baf’tan Atina’ya uçmaktan vazgeçti

Rynair’in Baf-Atina uçuşlarını durdurduğu, öte yandan Tel Aviv’e uçacağı haber verildi.

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Rynair’in Baf-Atina uçuşlarını durdurduğu, öte yandan Tel Aviv’e uçacağı haber verildi.

Rynair’in geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Baf’tan İsrail’e uçacağını açıkladığını yazan Politis gazetesi, Rynair’ın bu açıklamasından birkaç gün sonra ise, Mart ayı sonrası için Atina’ya bilet alan yolcularını, bu seferleri durduracağından dolayı gerekli değişiklikleri yapmaları konusunda bilgilendirdiğini belirtti.

Gazeteye göre, ilgili açıklamada, yolcuların başka destinasyonlara bilet alabilecekleri veya paralarını geri alabilecekleri ifade edilirken, şirketin Atina seferlerini durdurması konusunda ise somut sebepler ortaya koymadığını ekledi.

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