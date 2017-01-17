Saç bakımıyla ilgili doğru bilinen 10 yanlış

Saçların sağlıklı bir şekilde uzaması, kırılmaması, dökülmemesi, ipeksi ve parlak bir görünüm kazanması için yıkamadan şekillendirmeye kadar bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Öncelikle saç tipini iyi tanımak ve saç yapısına uygun ürünler kullanmak büyük önem taşıyor.

Kepek sadece yağlı saçlarda olur

YANLIŞ : Saçın yıkanma sıklığı çok önemlidir. Aşırı yıkama, saçlı derinin gergin ve kuru bir yapı kazanmasına, ayrıca kaşınma şikayetlerinin artmasına yol açar. Yeterince yıkamamak ise saçların yağlı kalmasına neden olur. Her iki durum da saçlarda kepek problemi yaratır. Herkesin yıkama alışkanlığı kendine özgü olmalı; kişisel faktörler, günlük aktiviteler ve yağlanma düzeyi göz önünde bulundurularak yıkama sıklığı saptanmalı...

Saçlar sık sık yıkanırsa daha sağlıklı olur

YANLIŞ: Kuru saç yapısına sahip olan kişiler ılık su ile duş almalı, aşırı su ile temastan kaçınmalı ve daha hassas şampuanlar kullanmalı. Kişilerin saç yapısına uygun yıkama alışkanlıkları edinmesi önemli. Yağlı görünen saç temizlenmezse biriken yağlanmanın sonucunda egzama oluşabilir. Saçlı derinin stres, çevresel faktörler ve kişisel cilt yapısından önemli ölçüde etkilendiği unutulmamalı

Banyo sonrası saçlar hemen şekillendirilmeli

YANLIŞ: Duş sonrası saçın kurulanması ve şekillendirilmesinde çok dikkatli olunmalı. Islak saçın hemen taranması ya da şekillendirilmesi ciddi anlamda saçı yıpratır. Kurulamada da çok hassas davranılmalı, saç havlu ile sert bir şekilde ovulmamalı. Saçın nemi havlu ile aldıktan sonra, saç kurutma makinesi yaklaşık 15 cm uzakta tutulacak şekilde saçlar kurutulmalı. Saça şekil verilmeden önce de yüzde doksan kuru olduğuna dikkat edilmeli.

Saç şekillendiriciler saçı besler

YANLIŞ: Saçları düzleştirmek ya da dalgalı bir görünüm kazanması için kullanılan elektronik bakım aletleri saça ciddi anlamda zarar verir. Kullanılması gerekiyorsa çok nadir yapılmalı, ısı düzeyi mümkün olduğunca düşük tutulmalı. Böyle bir durumda fön tercih edilirse saç daha az zarar görecektir. Fönde kullanılan fırçanın ise metal değil, tahta gövdeli olanları tercih edilmeli. Saçı şekillendiren kremler ise olabildiğince az kullanılmalı, haftada birden fazla saça sürülmemeli ve sadece saç uçlarına uygulanmalı. Saç şekillendirici serumların da mümkün olduğunca doğal olanları tercih edilmeli.

Yazın saçlar için ekstra bir bakıma gerek yok

YANLIŞ:Güneş ışınları sadece cilt değil, saç için de zararlı olabilmekte. Özellikle yaz aylarında saçı korumak için fiziksel koruyucular tercih edilmeli, güneşlenme sırasında mutlaka şapka kullanılmalı. Yaz ve kış aylarında sık sık yüzme havuzlarını kullanan kişiler de dikkatli olmalı. Havuzdaki klor saçları yıpratabilir, özellikle sarı saçların yeşilimsi bir renk almasına neden olabilir. Bunu önlemek için de bone takılmalı.

Postişler saça zarar vermez

YANLIŞ:Saçları uzatma amaçlı kullanılan klipsler ya da yapıştırmalı postişler saça zarar verir. Takma saçın yapıştırıldığı noktalar, kullanılan kimyasallar nedeniyle saçı yıpratır. Lokal olarak saçı etkilenmesinin yanı sıra ağırlık yarattıkları için de saçın dökülmesine neden olmaktadır. Sürekli yapılması durumunda kalıcı hasar da bırakabilir. Zorunlu olmadıkça yılda bir kereden fazla tercih edilmemeli. Saçların sağlıklı uzaması için hekim yardımı almanın ve doğru beslenmenin de önemli olduğu unutulmamalı.

Saçları sık kestirmek sağlıklı uzama için etkili değil

YANLIŞ: Saçların kestirilme sıklığı önemli. İhtiyaç olması durumunda saç uçları temizlenmeli. Günlük bakımda yapılan hatalar özellikle saçların kestirilme sıklığını belirler. Saçına her gün işlem uygulayan bir kişinin saçı daha hızlı yıpranır ve daha çok kırık oluşur. Bu kişiler saçlarının sağlıklı uzaması için daha sık kestirmeliler. Saçların küt bir görünümde olması önemli.

Saçı toplamak incelmeyi engeller

YANLIŞ: Saç bakımında en sık yapılan hatalardan biri de saçın çok sıkı bir şekilde toplanması. Özellikle anneler kız çocuklarının saçını toplarken fazla sıkı toplayabilmekte. Kıvırcık ve kabarık saçları olan kişiler bu hatayı çok sık yapar. Bu hata küçük yaşlarda, sürekli yapılırsa traksiyonel alopesiye yani yanlarda bulunan saçların zayıflamasına ve incelmesine neden olur. Özellikle hasarlı bölgelerde bir daha saç çıkmadığı unutulmamalı. Nadiren saçı toplamakta bir sıkıntı olmasa da her gün ve sıkı bir şekilde toplanması saçlarda kalıcı hasar bırakabilir.

Boya saçı besler

YANLIŞ: Saça uygulanan yanlış boyalar ve o boyanın çıkarılması için hemen ardından yeniden işlem uygulanması saça yüksek derecede zarar verir. Açıcılar saçta stres yaratır, elektriklenmesine ve saçın incelmesine yol açar. Son yıllarda yaygınlaşan organik boyalar da saç için zararlıdır. Özellikle boyaların alerji riskinin yüksek olduğu unutulmamalı. Boya sonrası saçta yanma, kızarıklık vb. gibi şikayetler olursa saç hemen yıkanmalı ve boya akıtılmalı.

Saç sağlığında beslenmenin etkisi yoktur

YANLIŞ: Kötü beslenme alışkanlıkları da saça zarar verir. Vücut yeterli protein, vitamin ve minerali alamazsa saç da gelişemez. Yeme bozuklukları olan ve vejetaryen beslenen kişiler saçlarına daha fazla dikkat etmeli. Özellikle kadınlarda belli dönemlerde görülen demir eksikliği saç yapısını olumsuz yönde etkiler. Güçlü ve sağlıklı saçlar için tam tahıllar, somon, yumurta, mercimek ve yeşil sebzelerin tüketimine ağırlık verilmesi gerek.