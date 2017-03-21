Saçkan DAÜ İletişim Fakültesi’nin konuğu oldu

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve MPR İletişim Danışmanlığı Ajans Başkanı Meral Saçkan, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 5. Uluslararası Kariyer Haftası etkinlikleri kapsamında DAÜ İletişim Fakültesi’nin konuğu oldu.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü tarafından düzenlenen “Bu Topraklardan Dünya Markası Çıkar mı? Stratejik Kombinasyon Ne Olmalı?” konulu söyleşide Saçkan, mesleki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Söyleşinin açılış konuşması gerçekleştiren Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Umut Ayman katılımlarından dolayı herkese teşekkürlerini ileterek söyleşinin verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Saçkan, söyleşide marka değeri yaratma ve pazarlama faaliyetleri hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Günümüzde, şirketlerin kuruluş aşamasında iletişim uzmanları ile birlikte hareket ettiğine değinen Saçkan, marka değeri yaratmada ve pazarlama faaliyetlerinde kullanılacak olan dilin hedefe yönelik olması gerektiği üzerinde durdu. Saçkan, “Hangi coğrafyada faaliyete geçiyorsanız, o bölgenin kültürel kodlarını pazarlama alanında kullanmalısınız. Böylece tüketici ile marka arasında duygusal bağ kurabilirsiniz” dedi. Söyleşi, katılımcılardan gelen soruların cevaplanması ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.