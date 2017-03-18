“Saçları Duman Beyazı Kadın” 28 Mart’ta tanıtılıyor

Kıbrıslı Türk Şair Mehmet Aşık Kaynakcı tarafından kaleme alınan “Saçları Duman Beyazı Kadın” adlı şiir kitabının tanıtımı 28 Mart’ta yapılacak.

Londra’da yaşayan Kaynakcı, ilk şiir kitabı olan “Saçları Duman Beyazı Kadın”ı annesi Sultan Kaynakcı’ya ithaf etti. Kıbrıslı Türk Şair Mehmet Aşık, kitabını, annesinin doğum günü olan 28 Mart’ta Lefkoşa Bedesten’de 18.00- 21.00 saatleri arasında düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak.

Kitap tanıtım etkinliğine herkesin davetli olduğu bildirildi.