Sadıkoğlu: “İskele’ye üniversite gelene kadar mücadelemiz sürecek”

İskele Belediyesi’nin İskele’ye bir üniversite kazandırılması konusundaki mücadelesi sürüyor.

“İskele’ye üniversite kazandırılana kadar çalmadık kapı bırakmayacağız” diyen Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, ve hükümet kanadı adına Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu İstanbul’da, Yeditepe Üniversitesi’ni ziyaret ederek Kurucu Başkan Bedrettin Dalan ve Rektör Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl ile görüştü.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Başkan Sadıkoğlu, Yeditepe Üniversitesi’nin İskele’de yerleşke açması ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

İskele Belediye Başkanı, İskele İlçesi’nin bir üniversite kampüsü için uygun bir alan olduğuna dikkat çekerek, üniversitenin tarım arazileri ve denizin bir arada bulunduğu bu bölgede kurulmasının hem üniversite hem de bölge için karşılıklı fayda sağlayacağını ifade etti.

ÇAVUŞOĞLU: “BÖLGE HALKI HASRETLE ÜNİVERSİTE BEKLİYOR”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu da Yeditepe Üniversitesi’nin İskele bölgesinde de bir kampüsle hizmet vermesinin kendilerini mutlu edeceğini belirtti.

DALAN: “İSKELE’YE GELEREK KEŞİF YAPACAĞIZ”

Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Rektörü Bedrettin Dalan ise konuşmasında, KKTC’ye gelerek, İskele ilçesini daha yakından görmek istediklerini belirtti.

Kıbrıs’ın kendileri için manevi değerinin çok yüksek olduğunu da ifade eden Dalan, bu kapsamda Kıbrıs’a yatırım yapma istediklerinin her dönem akıllarında olduğunu, bunu icraata dökmek için ise Nisan ayında KKTC’yi ziyaret edeceklerini vurguladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na Yeditepe Üniversitesi ziyaretinde KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer eşlik etti.