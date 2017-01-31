Sadıkoğlu: “Vatandaşın memnuniyeti önceliğimiz”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü Berna Selengin, 23 Ocak’tan itibaren İskele İlçesi’ne bağlı 49 köye hizmet vermeye başlayan İskele Kaza Tapu Amirliği’ni ziyaret ederek, Şube Amiri Tamer Aylanç ve ekibine hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Ziyarette Selengin, Sadıkoğlu’na girişimleri neticesinde hizmet vermeye başlayan İskele Kaza Tapu Amirliği’nin İskele’ye kazandırılmasında sunduğu maddi ve manevi katkılardan ötürü teşekkür etti.

SADIKOĞLU: “VATANDAŞIN MEMNUNİYETİ ÖNCELİĞİMİZ”

“Vatandaşın memnuniyeti bizim önceliğimiz” diyen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ise, Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü Berna Selengin’e çiçek takdim etti.