Sadıkoğlu’dan Hollanda açıklaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kıbrıs Başkanı Okyay Sadıkoğlu, Hollanda hükümetinin Türkiye Cumhuriyeti bakanlarına tavrını kınadıklarını belirtti.

Sadıkoğlu, yazılı açıklamasında, “Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın bizzat şahsına ve temsil ettiği bakanlığa yapılan insanlık dışı tutumu en hafif ifadeyle kınıyoruz” dedi.

Ülkelerin gerçek yüzlerini insanlık onurunu ayaklar altına alırcasına açığa çıkardığını söyleyen Sadıkoğlu, “Bunlar, Kıbrıs görüşmeleri geçmişinde çok da yabancı olmadığımız davranışlar” ifadesine yer verdi.

Sadıkoğlu, Hollanda’daki Türklere geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini de söyledi.