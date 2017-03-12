Şafaklı: "Artan Türk nüfusu ise Güney’e travma yaşatıyor"

Özlem Çimendal

Ekonomist ve LAÜ Öğretim Görevlisi Okan Veli Şafaklı, müzakerelerde önemli bir yere sahip olan Güney-Kuzey’in nüfus oranları konusunda Yeni Bakış’a önemli değerlendirmelerde bulundu.

“İkamet edecek nüfus ile vatandaş oranı tartışmaların temelini oluşturuyor”

Kuzey ve Güney devletlerinin nüfusları konusunun oldukça önemli ve görüşmelerde de önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Şafaklı, salt nüfusun ötesinde ikamet edecek nüfus ile vatandaş oranının ise tartışmaların temelini oluşturduğunu söyledi.

“İradeyi etkileyecek nüfus konusunda neden hassaslar?”

Kuzey Kıbrıs parça devletinde ikamet edecek Rumlara sınırlama getirilmemesine yönelik karşıt görüşler ortaya atılırken, Rum kesimi açısından ise iradeyi etkileyecek vatandaş nüfusun sınırlamasına hassasiyet gösterildiğini vurgulayan Şafaklı, “Peki, Rumların bu hassasiyetinin temel kaynağı acaba nedir?” diye sordu.

“Demografik veriler travmaya dönüştüğünü gösteriyor”

Rumların nüfusuna ait demografik veriler incelendiğinde bu durumun bir nevi travmaya dönüştüğünün görüldüğünü ifade eden Şafaklı, travmanın da ötesinde saplantı halini aldığını iddia etti.

“Rum nüfusu giderek yaşlanıyor ve azalıyor”

Nüfus konusundaki temel gerçeğin Rumların nüfusunun giderek azalması ve aynı zamanda da yaşlanması olduğuna dikkat çeken Şafaklı, “Tablolardan da görüldüğü gibi 2012’de 865,900 olan Rum nüfusu azalmaya başlayarak 2015 yılında 848,300 sayısına gerilemiştir” dedi.

“Çocuk ve genç sayısı giderek düşüyor”

Rum nüfus yapısının daha detaylı incelendiği zaman çocuk ve genç sayısının giderek azaldığının görüldüğünün altını çizen Şafaklı, “Yaşlı sayısının ise giderek arttığı net bir şekilde görülmektedir” ifadelerini kullandı.

“2012’de 49,700 olan 0-4 yaş grubu, 2015’te 47,400’e düştü”

0-4 arası yaş grubuna ait nüfusun 2012 yılından itibaren düşüşe geçtiğini de dile getiren Şafaklı, 2012’de 49,700 olan 0-4 arası yaş grubuna ait nüfusun, 2015 yılında 47,400’e düştüğünü kaydetti. Şafaklı, 0-4 yaş grubundaki düşüşün nedeninin ise azalan doğurganlık oranı olduğunu söyledi.

10-14 arası yaş grubunda 8 yılda ciddi azalma görüldü

10-14 arası yaş grubuna ait nüfusun ise daha vahim bir şekilde 2007 yılından itibaren devamlı azalma gösterdiğine vurgu yapan Şafaklı, 2007 yılında bu gruba ait nüfusun 53,900 iken 2015 yılında bu rakamın 44,600’e gerilediğini ifade etti.

“2011 yılına kadar artan genç nüfus, daha sonra sert düşüşe geçti”

20-24 arası yaş grubuna ait nüfusun 2011 yılına kadar devamlı artarak 71,900’e ulaştığını ancak ondan sonra sert bir düşüşe geçtiğini dile getiren Şafaklı, “Bu yıldan itibaren 20-24 arası yaş grubuna ait nüfusun ise devamlı azalarak 2015 yılında 65,400’e gerilediğini kaydetti” ifadelerini kullandı.

“Emeklilik yaşına gelen nüfusta artış var”

Rum nüfusundaki yaşlı nüfusun giderek arttığının da ortaya çıktığını anlatan Şafaklı, “Özellikle emeklilik yaşına gelen 65-69 yaş grubuna ait nüfusun giderek arttığı görülmektedir. Bu guruba ait nüfus 2007 yılında 31,200 iken bu rakam 2015 yılında 43,400’e çıkmıştır” diye konuştu.

“80 ve üzeri yaş grubu oldukça yüksek”

Yine 80 ve üzeri yaş grubuna ait nüfusta da devamlı artış gözlemlendiğine dikkat çeken Şafaklı, “2007’de 21,900 olan bu gruba ait nüfus 2015 yılında 28,100’e ulaşmıştır” dedi.

“Hızla yaşlanan Rum nüfusu, ekonomik sorunlar yaratacak”

Rumların nüfus yapısı üzerinde yapılan inceleme doğrultusunda gelecekte ekonomik açıdan önemli sorunlar yaşayacaklarının ortada olduğunu söyleyen Şafaklı, “Avrupa’da olduğu gibi Rumların yaşlanan bir nüfusa sahip olduğu önemli bir travma oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Yaşlı nüfus, yetersiz işgücü ve yüksek girdi maliyetlerine yol açar”

Bu durumun ekonomide yetersiz işgücü ve yüksek girdi maliyetlerine neden olacağı gibi sosyal güvenlik sistemlerine ait aktüaryal dengenin vahim derecede bozulacağını da gösterdiğine dikkat çeken Şafaklı, hızla yaşanan nüfusu ile Rum yönetiminin ekonomisinin bozulacağı görüşünü ortaya koydu.

“Artan Türk nüfusu ise Güney’e travma yaşatıyor”

Demografik açıdan travmaların ise artan Türk nüfusuna yönelik olduğunu savunan Şafaklı, “Kıbrıs Türk nüfusu özellikle 2011 yılından itibaren istikrarlı bir şekilde artış göstermektedir” diye konuştu.



“Amaç, vatandaşlık kriterini 4’e 1 olarak sabitleyerek, demografik girdaptan kurtulmak”

Bugün itibariyle 850,000 civarında olan adadaki Rum nüfusuna karşılık 300,000 civarında Türk nüfusun varlığına işaret eden Şafaklı, “Yani nüfus dengesi halen müzakere edilen 4’te bir değil 3’e 1’in altındadır. Ancak, azalan Rum nüfusuna karşı tedirgin olmalarından dolayı vatandaşlık kriterini 4’e 1 olarak sabitleyerek gelecekte doğal olarak düşecekleri demografik girdaptan kurtulmak istiyorlar” ifadelerini kullandı.