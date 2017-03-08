Safra kesesi taşı belirti vermeyebilir

Safra kesesi taşlarının kanala düşmesinin tehlikeli olduğunu belirten Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Alper Yurci,safra kesesinde taş oluşumu ve taşların kese içerisinde kalmasının, hastada herhangi bir şikayete yol açmayabildiğini söyledi.

Ancak taşların kese içinden hareket ederek safra yoluna düşmesi nedeniyle, kişinin günlük yaşamının olumsuz etkilendiğini aktaran Yurci, “Taşların düşmesi, karın ağrısı ve safranın akışındaki tıkanıklığa bağlı sarılık veya iltihap oluşumuna neden olmaktadır. Özellikle safra yolundan gelen taşlar pankreas kanalını da etkileyerek, yaşamı tehdit edici pankreas bezi iltihaplanmasına yol açmaktadır” dedi.

ERCP YÖNTEMİ İLE HEM TANI, HEM TEDAVİ

Tehlike oluşturan safra kesesindeki taşların teşhisi için çoğu zaman tipik muayene bulguların yeterli olduğunu söyleyen Dr. Yurci, diğer tanı yöntemleri hakkında şu bilgileri verdi:

“Kesin teşhis için kan, idrar, gaita tetkikleri ve ultrasonografi (US) yapılmalıdır. Bu tetkikler sayesinde kesin teşhise ulaşılmaktadır. Teşhis konusunda sonuca ulaşılamıyorsa bilgisayarlı tomografi, MR gibi diğer görüntüleme yöntemlerine başvurulabilir. Ayrıca safra kanalında bulunan taşlar için ERCP denilen endoskopik girişim hem tanı hem de tedavide kullanılmaktadır. Taşlar, safra kesesinde oluşup, safra yoluna doğru ilerleyebilir ya da safra yolunda oluşabilir.”

BÜYÜK TAŞLARIN KIRILMASI GEREKEBİLİR

Safra kesesi alındıktan yıllar sonra taş oluşumunun gerçekleşebildiğini dile getiren Yurci, “ERCP yani safra taşlarının endoskopik tedavisi, safra yolundaki taşların ameliyatsız ve girişimsel olarak çıkarılması işlemidir. Taş çıkarma işleminde, safra yolunun ağzını genişletmek için sfinkterotomi yapılmaktadır. Böylece taşlar, bu yöntemle bağırsağa çekilebilmektedir. Daha sonra bu taşlar ERCP yöntemi sayesinde kateter kullanılarak çıkarılmaktadır. Çok büyük taşların, safra yolu içerisindeyken kırılması gerekebilir” ifadesini kullandı.

HASTA KISA SÜREDE NORMAL HAYATINA DÖNEBİLİR

ERCP sonrasında hastanın dinlenme odasına alındığını, şişlik ya da gaz şikayetlerinin görülebildiğini belirten Dr. Yurci, hastaların büyük bölümünün 24 saat içerisinde normal yaşamına döndüğünü söyledi.

ÇİKOLATA VE YUMURTA ÖNERİLMİYOR

Safra kesesinde assemptomatik yani sessiz taşı olanların kilo almaması öneriliyor. Safra içeriğinin, kolesterol yönünden zengin olmaması için gün içerisinde yeterince sıvı tüketilmeli; aşırı yağlı yiyecekler, çikolata ve yumurtadan uzak durulmalı. Safra kesesinde taşı olanlar diyetlerine ve günlük yaşam tarzına dikkat etmeli ve taş tespit edildiğinde zaman kaybetmeden doktora başvurmalı.