Sağ eli kırıldı

Melin Dobran

Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda dün saat 17.00 civarında meydana gelen motor kazasında, 52 yaşındaki Bülent Güzelkeskin yaralandı.

Elde edilen bilgilere göre Güzelkeskin, Güzelyurt’tan Lefkoşa’ya doğru MY 118 plakalı motosikleti ile seyrettiği sırada, Türkeli kavşağında direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Direksiyon hâkimiyeti kaybedilen motosiklet, yolun sağındaki bariyere çarptı. Bariyere çarpan sürücü, yere düşerek motosikletle beraber sürüklendi. Kaza sonucu yaralanan Güzelkeskin, hastaneye kaldırıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre Güzelkeskin’in hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağ elinin kırıldığı öğrenildi.