Sağ öfkeli, sol umutlu

Deniz Abidin

Oguz: Biz UBP olarak Rum tarafının asıl amacını biliyoruz. Yıllarca Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi olmadan bir anlaşma olmaz dedik. Geçen gün bir kez daha belli oldu ki karşımızda oturan insanlar hala bu ülkeyi Yunanistan’a bağlama emelleri sürmekte. Kıbrıs Türklerinin yıllarca uğradığı katliam ve soykırımlardaki düşünceleri ise yıllar geçmesine karşın hala değişmemiş.

Sorakın: Plebisit kararının Rum Meclisi’nden geçmesini doğru bulmuyoruz. Her iki toplum da tarih kitaplarını ırkçı ve şoven unsurlardan arındırmalı. Her iki toplumda da insanlar çözüme ve barışa hazırlanmalı. Sorun mutlaka aşılması gerekir ve bunun yöntemi de müzakere içinde olması gerekir.

Özcafer: Hem Kıbrıs Türk halkı hem de Türkiye müzakere masasında her zaman için yapılması gerekeni yaptı ve atılması gereken adımları attı. Bu adımlar diğer aktörler tarafından da izlendi. Bu aşamadan sonra bu çevrelerin nasıl bir adım atacakları önemli. En başından itibaren ise hatalı olan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB’ye tek yanlı alınmasıydı.

İdris: Müzakerelerin dağıtılacağını düşünmüyoruz. Bu kriz sağduyulu bir şekilde aşılacaktır. O nedenle Rum tarafının da bu konuda atması gereken adımlar olduğunu düşünüyoruz. Masa mutlaka bir ara yol bulunarak yeniden toplanacak. BM ve AB bu yönde inisiyatif alacaktır. Esas iş garantörlerin bu konudaki düşünceleridir.

Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen 4 partinin Genel Sekreterleri, Kıbrıs müzakere sürecinde yaşanan krizi Yeni Bakış’a değerlendirdi.

UBP Genel Sekreteri Oğuz:“Bu insanlarla bir çözüm olabilir mi?”

UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz, müzakerelerde gelinen aşamada beklenilen ilerlemenin olmadığını ifade ederek, Güney’deki seçim takvimi yaklaştıkça Kıbrıs görüşmelerinin ikinci plana itildiğini belirtti. Oğuz, asıl rencide edici olanın Plebisitin Rum Meclisi tarafından kabul edilmesi olduğunu söyledi. Oğuz, komitede DİSİ’nin tarafsız kalmasının bir şeyi değiştirmeyeceğini kaydetti. Oğuz, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ENOSİS isteyen bir muhatapla görüşmekte olduğuna dikkat çekerek, Rum tarafının gerçek görüşünün ise bu yönde olduğunun bilindiğini kaydetti.

Oğuz, şunları söyledi, “Biz UBP olarak Rum tarafının asıl amacını biliyoruz. Yıllarca Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi olmadan bir anlaşma olmaz dedik. Geçen gün bir kez daha belli oldu ki karşımızda oturan insanlar hala bu ülkeyi Yunanistan’a bağlamak için emelleri var. Kıbrıs Türklerinin yıllarca uğradığı katliam ve soykırımlardaki düşünceleri yıllar geçmesine karşın değişmemiştir. Şimdi biz Kıbrıs Türk halkı olarak şunu sormamız gerekir; Bu insanlarla bir çözüm olabilir mi? Türkiye’nin 1974 yılında yaptığı barış harekatı Rumlar ve Türklerin bu adada özgürce yaşamasının teminatı oldu. Türkiye adaya garantör olarak geldi ve Türk, Rum diye ayırım yapmadı. Bugün barış da huzur da varsa bu sayede vardır. 20 Temmuz Rumların da mutlu kurtuluş günüdür. 15 Temmuz darbesi Rumların Kıbrıs adasını Yunanistan’a bağlamaya karşı bir darbeydi. Makarios o dönem Türkiye gelsin ve ülkeyi kurtarsın demişti”

“Rum tarafı şımarık bir çocuk pozisyonuna düştü”

Oğuz, bugün dünyada barış ve AB’den bahsedilirken, Ortadoğu’yu anımsatan zihniyetin Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünü bir kez daha teyit ettiğini belirtti. Oğuz, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Mont Pelerin’de yapılan görüşme sonrası “bir anlaşma olmayacaksa KKTC olarak yolumuza devam ederiz” demişti. Oğuz, 1960 yılında yapılan anlaşmayı hazırlayanların garantörlük için çok önemli bir adım attıklarına dikkat çekerek, yapılan bu anlaşmanın ne kadar doğru olduğunun bugün bir kez daha teyit edildiğini kaydetti. Oğuz, Ortadoğu’daki çatışma ortamının bunun bir göstergesi olduğunu belirterek, Kıbrıs’ta olası bir anlaşmada kırmızı çizgilerden taviz verilemeyeceğini vurguladı. Oğuz, Türk tarafının masada Türkiye ile birlikte hep bir adım önde politikası güttüğünü ifade ederek, geçen gün yaşanan olayda bir rol kayması yaşanarak “Akıncı masayı terk etti” denilerek Rum tarafının şımarık bir çocuk pozisyonuna düştüğünü belirtti. Oğuz, masada bir emeğin söz konusu olduğuna dikkat çekerek, masaya dönüp dönmememin Rum tarafının tercihi olduğunu kaydetti. Oğuz, böyle bir zihniyetle masada ne kadar samimi olunacağının sorgulanması gerektiğini söyledi. Güney’deki seçimlerin yaklaşmakta olduğuna da dikkat çeken Oğuz, sürecin takip edilerek görüleceğini kaydetti.

CTP Genel Sekreteri Sorakın:“Müzakere yapmadan sorunları aşmak mümkün değil”

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ise , masayı vurdu gittinin ötesinde, Kıbrıs müzakere sürecinin devam etmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti. Sorakın, Kıbrıs sorununun en temel sorunlardan biri olduğunu belirterek, Kıbrıslı Türklere dünya vatandaşlığını kazandıracak olanın Kıbrıs sorununun çözümü olduğunu kaydetti. Sorakın, anlaşmazlıkların bir şekilde aşılarak müzakere sürecinin devam etmesi gerektiğini, belirtilen tarihte beşli konferansın toplanması gerektiğini, var olan sorunların da müzakere süreci içinde konuşularak aşılması gerektiğini söyledi. Sorakın, plebisit kararının Rum Meclisi’nden geçmesini doğru bulmadığını ifade ederek, her iki toplumda da tarih kitaplarında olan ırkçı ve şoven unsurların kitaplardan arındırılması gerektiğini belirtti. Sorakın, her iki toplumda da insanların çözüme ve barışa hazırlanması gerektiğini düşündüğünü kaydetti. Sorunun mutlaka aşılması gerektiğinin altını çizen Sorakın, bunun aşılma yönteminin müzakere içinde olması gerektiğini savundu. Sorakın, müzakere yapmadan böyle bir sorunu aşmanın mümkün olmadığını kaydetti.

DP Genel Sekreteri Özcafer:“DP olarak hukuksal açıdan sesimizi yükselteceğiz”

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer de , müzakerelerin koptuğunu sanmadığını belirterek, burada esas olanın liderlerin bir uzlaşı sağlaması olmadığını, esas konunun önümüzdeki birkaç ay içinde sondajına başlanacak olan Gazze petrolleriyle bağlantılı olduğunu kaydetti. Özcafer, bu petrolün en ekonomik ve akılcı olarak Kıbrıs üzerinden Türkiye, Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınması olduğunu kaydetti. Özcafer, aksi takdirde müzakerelerin bu kadar masraf harcanarak ve emek verilerek bu noktaya kadar gelemeyeceğine vurgu yaptı. Özcafer, bu anlaşmanın ekonomik ve sosyal anlamda Türkiye ve Avrupa’yı da olumlu yönde etkileyeceğini belirtti. Özcafer, hem Kıbrıs Türk halkı hem de Türkiye’nin müzakere masasında her zaman için yapılması gerekeni yaptığını ve atılması gereken adımları attığını kaydetti. Özcafer, bu adımların da diğer aktörler tarafından gördüğünü ifade ederek, bu aşamadan sonra bu çevrelerin nasıl bir adım atacaklarının önem taşıdığını belirtti. Özcafer, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB’ye tek yanlı alınmasıyla Uluslararası hukukun çiğnendiğini söyledi.

“Verdikleri sözleri yerine getirmek zorunda kalacaklar”

Özcafer, yapılan bu yanlıştan nasıl dönüleceğini ilgili tarafların düşünmesi gerektiğinin altını çizerek, “Umarım bu konuda Kıbrıs Rum tarafı ile oturulup görüşülür. Olayın önemi anlatılır. Eğer ki müzakereler bir yerde duracak olursa bugüne kadar yerine getirmedikleri sözleri yapmak zorunda kalacaklar. Bu tüm halkımızın isteğidir” diye konuştu.

Özcafer, Rum Lider Anastasiadis’in son görüşmede yaptığının diplomatik bir saygısızlık olduğunu dile getirerek, her liderin bir duruşu olduğunu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın toplantı salonunu terk eden Anastasiadis’in arkasından saatlerce bekleyecek hali olmadığını kaydetti. Özcafer, Eide’nin de orada olduğunu ve olaya şahitlik ettiğine vurgu yaparak, ancak hakemlik yapacak pozisyona düşemeyeceğini söyledi.

Özcafer, şöyle devam etti, “Yanlı olmama durumundadırlar. Biz buna hak veriyoruz. Ancak, BM ve AB’nin almış olduğu kararların yanlış olduğunu görüp, Rum tarafı ile görüşüp yapılan yanlışı nasıl telafi edeceklerini düşünmeleri gerekir. Türk halkı yapılan bu haksızlıkları görüyor. Bunlar ilelebet sürecek değildir. Halk olarak artık bizim yönümüzü belirlememiz gerekiyor. Yıllarca masalarda müzakere süreçlerinde Rum tarafının bazı haklar elde etmesi, Orams gibi davaların gündeme gelmesini bekleyemeyiz. Bu Türklere yapılan en büyük haksızlıktır. Bu nedenle ekonomik anlamda bir istikrar sağlanamadı. Dünya, Kıbrıs Türk halkına yapılan bu haksızlıkları görmelidir. Biz DP olarak hukuksal açıdan sesimizi yükseltmek istiyoruz. Uluslararası hukuk açısından haklarımızın ne olduğunu onlara duyurmak adına bazı eylemler içinde bulunacağız”

TDP Genel Sekreteri İdris:“Esas iş garantörlerin bu konudaki düşüncesidir”

TDP Genel Sekreteri Asım İdris de , iki liderin de en başından Kıbrıs’ta bir çözüme olumlu yaklaştıklarını ve sürecin bugüne kadarki en olumlu noktasına taşındığını söyledi. İdris, dönem dönem kopacaktı, koptuydu gibi durumların ortaya çıktığına dikkat çekerek, buna karşın sürecin hep ilerlediğini kaydetti. İdris, en sıkıntılı sürecin yaşanılan bu süreç olduğunun altını çizerek, Enosis plebisiti kararının ittifak anlaşmalarına aykırı bir karar olduğunu belirtti. İdris, bu konuyla ilgili AKEL ile bir görüşme yaptıklarını ifade ederek, masanın dağılmasına neden olan sorunların aşılması gerektiğini vurguladıklarını söyledi.

İdris, şöyle devam etti, “Cumhurbaşkanı Akıncı’ya güvenimiz tamdır. Bugüne kadar süreci olumlu yürüttü. Biz TDP olarak sürecin son bulup müzakerelerin dağıtılacağını düşünmüyoruz. Bu kriz sağduyulu bir şekilde aşılacaktır. O nedenle Rum tarafının da bu konuda atması gereken adımlar olduğunu düşünüyorum. Masa mutlaka bir ara yol bulunarak yeniden toplanacaktır. BM ve AB bu yönde inisiyatif alacaktır. Esas iş garantörlerin bu konudaki düşünceleridir. Bu tekrar gündeme gelerek müzakere edilmesini sağlayacak ortam yaratılmalıdır”