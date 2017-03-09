Sağlık Bakanı: "14 böbrek nakli gerçekleştirildi"

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, “Dünya Böbrek Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajda, tüm halkı, Sağlık Bakanlığı’nda kurulan organ bağışı birimine başvuruda bulunmaya davet etti.

Sağlık Bakanı Sucuoğlu, yarın 9:00-11:00 saatleri arasında organ bağışının önemini vurgulamak üzere bakanlıkta bağış etkinliği düzenleneceğini belirtti.

Sucuoğlu, ülkede böbrek yetmezliği olan hasta sayısının nüfusa göre yüksek olduğunu belirterek, bu hastalığın tedavisinin yanında önlenmesi için yapılan çalışmaların önemine vurgu yaptı.

KKTC’de 180 hemodiyaliz, 40 periton diyalizi ve 120 transplant hasta olmak üzere 340 son dönem böbrek hastası bulunduğunu açıklayan Sucuoğlu, bu hastalara gereken tedavilerin hemen hemen hepsinin geçen yıl başlayan böbrek nakilleri ile birlikte yapılabildiğini belirtti.

“14 BÖBREK NAKLİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ”

Sucuoğlu, bugüne kadar 4 kadavradan, 8 böbrek nakli yapıldığını, 6 canlı böbrek nakli olmak üzere toplam 14 böbrek naklinin başarı ile gerçekleştirildiğini belirtti.

Her yılın mart ayının ikinci perşembesi farklı bir konu ile tüm dünyada düzenlenen “Böbrek Günü”nün bu yıl obezitenin böbrek hastalığına neden olması ile ilgili olduğuna işaret eden Sucuoğlu, tüm dünyada olduğu gibi ülkede de obezitenin çeşitli hastalıklar için bir risk faktörü oluşturduğunu, bunlardan birinin de böbrek yetmezliği olduğunu kaydetti.

“BİLGİLENDİRME ETKİNLİKLERİ DÜZENLENECEK”

Sucuoğlu, yarın 9:00-11:00 saatleri arasında organ bağışının önemini vurgulamak üzere Sağlık Bakanlığı’nda bağış etkinliği düzenleneceğini belirtti.

Yazılı ve sözlü basında organ bağışının önemini vurgulamak için önümüzdeki süreçte bilgilendirme etkinlikleri düzenleyeceklerini kaydeden Sucuoğlu, bilgilendirmenin başta Tabipler Birliği olmak üzere Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği işbirliği ile yıl boyunca devam edeceğini vurguladı.

International Trasplant Network üyesi 72 ülke arasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de dahil olduğunu belirten Sucuoğlu, bu ülkelerle transplantasyon konusunda eğitim, tecrübe ve bilgi paylaşımı amaçlandığını kaydetti.