Sağlık Bakanı: "Rapor tamamlanmak üzere"

Eniz Orakcıoğlu

Lefkoşa’da özel bir hastanede ameliyat sırasında hayatını kaybeden Anıl Aktunçlar’ın ölüm sebebini tespit etmek için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde otopsi yapılmış, yapılan otopside Aktunçlar’ın cesedinden kan ve doku örnekleri alınmış ve İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti. Yeni Bakış’a süreçle ilgili bilgi veren Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, raporun gelmesini beklediklerini ve süreci hızlandırmak için İstanbul Adli Tıp Kurumu ile de sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti.

“Rapor tamamlanmak üzere”

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, İstanbul Adli Tıp Kurumundan beklenen raporun henüz gelmediğini belirterek, “Dün konu ile ilgili İstanbul Adli Tıp kurumu ile iletişime geçtik, raporun bitmek üzere olduğunu öğrendik. Zaten daha önceki konuşmalarımızda da raporun ve sonuçların öne alınmasını konuştuk ve bunu gerçekleştirdik. Bu noktada konu ile ilgili olarak zaman alacak olan yazışmalardır onu da İstanbul Adli Tıp Daire Müdürüyle konuştuk, yazışmaları da hızlı bir şekilde sonuçlandırıp bize yollayacağı konusunda teyit aldık. Sürekli olarak raporun sağlıklı ve hızlı bir şekilde elimize ulaşması için iletişim halindeyiz, daha dün arayarak tekrardan konuştuk” dedi.

“Buradaki bulguları da paylaştık”

Sucuoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti; “Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde Adli tabibin yaptığı ve 3 saat süren otopsi sırasında her ayrıntı hem normal kamera, hem de fotoğraflarla adım adım tespit edilip, otopsi esnasında alınan bulgularla ilgili bazı tespitleri yapıldı. Dolayısıyla İstanbul Adli Tıp’a buradaki tespitleri de yolladık, çünkü buradaki otopsi esnasında yapılanlar ve tespitler ceset taze iken yapılmıştır. Kısacası al ver konusunda da birbirimize yardımcı olmaktayız.”

“Kimsesini kafasında soru işareti kalmayacak”

Rapor geldiği zaman yargı sürecinin başlayacağını vurgulayan Sucuoğlu, “Bu noktada da bizim raporu basına açıklamamız doğru olur mu bunu ilgili mercilerle de konuşmak lazım, eğer yargıyı etkileyecek bir sıkıntı yoksa elbette ki çıkacak sonuçları kamuoyu ile paylaşmaya hazırız ve yargı sonucunu açıkladıktan sonra icap ederse gelen raporları da paylaşırım. Bu noktada söyleye bileceğim net bir şey var oda her şeyin usulüne uygun bir şekilde gittiğidir. Bu süreç sonuçlandığında kimsenin kafasında soru işareti kalmayacak”