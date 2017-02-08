Sağlık Bakanı Sucuoğlu: "Nalbantoğlu biterse sağlık sistemi çöker”

Özge Kizir

Kartal Harman’ın sunup yönettiği ‘Ayaküstü 1 Saat’ programının konuğu Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu oldu.

Yüksek Mahkeme’nin vermiş olduğu ikinci iş yasağı konusunda değerlendirmede bulunan Sucuoğlu, “İkinci iş yasağı Anayasa’da vardır. Sadece doktorlar için değildir, ama doktorlar olarak ön plana çıkmıştır. İkinci iş yasağı bütün meslek gruplarını ilgilendiriyor. Bu bir emsal teşkil edecek. İkinci iş yapma yasağı ciddi boyutta denetleniyor olacak” şeklinde konuştu.

“Yargıyı tartışmanın bir anlamı yoktur”

Sucuoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yargı kararını verdi. Yargıyı tartışmanın bir anlamı yoktur. Herhangi bir doktorun dışarıda çalıştığı tespit edilirse biz Kamu Hizmetleri Komisyonu’na yollayacağız, oradan geçtikten sonra meslekten men edilecektir. Bunda sadece doktorlar söz konusu değildir, herkes için geçerlidir.

“İkinci iş konusu 50 yılın konusudur”

İkinci iş konusu 50 yılın konusudur. Geçmiş yıllarda çok az sayıda doktor çalıştığı için, bir şekilde ikinci işin yapılmasını devlet kendi eliyle teşvik etti. Aslında cumhuriyetle birlikte başlayan bir süreçtir. Yeni bir şey değildir. Bunlar bazen denetlendi, ama geldiğimiz noktada Yüksek Mahkeme’nin verdiği karar çok önemlidir. Yüksek Mahkeme, ‘alt yapıyla ilgili hazırlığınızı yapın, 6 ay sonra şikâyet geldiği anda sizi sorumlu tutuyorum’ dedi” ifadesini kullandı.

“Koltuk sevdam yoktur, gereğini yaparım”

“İstifa ederim” yönündeki açıklamasına da açıklık getiren Sucuoğlu, “’Eğer böyle bir karar üretirseniz, bu karara geçiş süreci vermezseniz, geçiş süreci tanımazlarsa ve çıkacak olan kaos benim çözemeyeceğim bir konuma gelirse, çözemeyeceğim bir koltukta durmam’ dedim. ‘İstifa mı’ dedi, ‘Evet istifa’ dedim. Sonuçta 6 aylık bir süreç verildi. Benim söylediğim, geçiş sürecine olan ihtiyacımızdır. Yumuşak geçiş süreci sağlanmazsa ben bunda yetersiz kalırım. Koltuk sevdam yoktur, gereğini yaparım” şeklinde konuştu.

“Trenyolu’nda 4 bin hasta tedavi oluyor”

Hastanelerin alt yapısı konusunda açıklamada bulunan Sucuoğlu, “Alt yapıyla ilgili konuşmak beni rahatsız ediyor. Yapılan faaliyetleri söylediğimizde ‘bakan bunları söylüyor’ diyorlar. Alt yapı olarak çok büyük adımlar attık. Biz geldiğimizde çökmüş bir hastane grubuyla karşılaştık. Hastanede çalışmayan, arıza içerisinde olan birçok sistem vardı. Bu arızaların çoğunu düzeltmeyi başardık. Örnek vermek gerekirse şu anda Trenyolu’nda 4 bin hasta tedavi oluyor. Bunlar hep alt yapıdır. Bunları yapmalıydık, yapmazsak hastanın memnuniyeti mümkün değildir” dedi.

“Nalbantoğlu biterse sağlık sistemi çöker”

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin sağlık sektöründe önemli bir yeri olduğunu kaydeden Sucuoğlu, “Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 120 bin hedeflenmiştir ama şu anda rakam 5 katıdır. Nalbantoğlu biterse sağlık sistemi çöker. Dar gelirli insanlar, buldukları imkânlarla Nalbantoğlu’na gitmek durumunda kalıyordu. Biz de oradaki ciddi yükü alıyoruz. Trenyolu’na Acil de koyacaktık, ama çok yoğun bir şekilde yasalarla, özlük haklarıyla ve mahkemenin kararıyla uğraşıyoruz” şeklinde konuştu.

“Genel Sağlık Sigortası Türkiye’de nasılsa, yüzde 90’nı ona benzeyecek”

Döner Sermaye ve Performans Yasası’nın bitmiş durumda olduğunun müjdesini veren Sucuoğlu, “Dün itibariyle Meşhur Döner Sermaye ve Performans Yasamız bitmiş durumdadır. Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısını da bitirdik. Meclisimizde Ad Hoc komite kuruyoruz. Genel Sağlık Sigortası Türkiye’de nasılsa, yüzde 90’nı ona benzeyecek. Artık vatandaşların doktor seçme hakkı olacak. Önce devletle başlanacak, hemen ondan sonra da özeldeki doktor arkadaşlarımızı da ilgilendirecek. Bunla beraber Fon da vardır. Fonun birinci bacağı budur. İkincisi Maliye, üçüncüsü de hastalardan alınacak olan cüzi miktarlar olacak” ifadesini kullandı.

“Yasalar 3 günde değil, yılların emek olan bir durumdur”

Sucuoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Esasında tartışılacak olan çok şey vardır. Yargı ne dediyse bizim yapacağımız odur. Bu mahkeme kararı olsaydı da olmasaydı da bu zaten hem kitapçığımızda, hem de Türkiye ile imzalanan protokollerde yer alıyordu. Bu yasaların belli bir miktarı daha önceden hazırlanmıştır. Yasalar 3 günde değil, yılların emek olan bir durumdur. Yaz mevsiminde çok yoğun çalışmıştık.”

“Gezdiğimiz bütün özel hastanelerde ameliyathane bölümünde sıkıntı tespit edilmedi”

Tüp bebek yapılan sağlık merkezi skandalı konusunda değerlendirmede bulunan Sucuoğlu, özel hastanelerin denetlemelerine değindi. Sucuoğlu, “Özel sağlık hastaneleri 6 ayda bir denetlenmelidir. Biz de denetlemeye Ocak ayında başladık ve geri dönüşlere bakıldığında ciddi bir dosya sayısı masamda yer aldı. Teçhizat konusunda bir sıkıntı yoktur. Sıkıntılar, asansör, koridorlar veya morg odası gibi sıkıntılar yaşanıyor. Gezdiğimiz bütün özel hastanelerde ameliyathane bölümünde sıkıntı tespit edilmedi” dedi.

“Bizim için imtihandır ve ciddi çerçevede hassasiyetimiz vardır”

Lefkoşa’da özel bir hastanede estetik ameliyatı olmak için ameliyat masasına yatan ve hayatını kaybeden vatandaş konusunda açıklamada bulunan Sucuoğlu, “Olay cumartesi 2’de oldu. 3’te otopsi başladı. Otopside tüm adımlar kaydedildi. İlk defa yargıya, otopsiyi yapan doktor arkadaşımızın, yargıda ciddi bir etki yaratacağı görünüyor. Bulgular İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Kurumu’na yollandı. Dolayısıyla neticeler çıksa dahi TC Adalet Bakanlığından geçtikten sonra bize gelecektir. Bu bizim için imtihandır ve ciddi çerçevede hassasiyetimiz vardır. Yasal çerçevede bazı konuları basınla paylaşacağız. Eğer suçlu varsa, çıkacaktır” şeklinde konuştu.

“Güzelyurt insanları yerden göğe kadar haklıdır”

Güzelyurt Hastanesi konusunda Ulaştırma Bakanlığı ile birlikte olağanüstü bir şekilde çalıştıklarını vurgulayan Sucuoğlu, “Hastanenin projesini sıfırdan bitirdik. 3 Aralık’ta ihaleye çıktık 23’ünde ihale bitti. Taraflar tekrardan mahkemeye çağrıldı. Benim istediğim Güzelyurt Hastanesi’nin açılmasıdır. Güzelyurt insanları yerden göğe kadar haklıdır. Bizim bir adım atmamız yasal anlamda mümkün değildir. Ama sonuçlarsa hemen imza atacağız” ifadesini kullandı.