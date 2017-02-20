Sağlık Bakanlığı, Güzelyurt Hastanesi için protokol imzaladı

Sağlık Bakanlığı, Güzelyurt Hastanesi’nin birinci etap yapım işleri ihalesini kazanan Ali Kofalı Construction Ltd ile protokol imzaladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, yapılan toplantıda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst ve Güzelyurt Sivil Toplum Platformu da hazır bulundu.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, ihale sürecinde yaşanan gelişmeleri detaylı şekilde basın ile paylaşarak kamuoyunu bilgilendirdi.

SUCUOĞLU

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, süreci şöyle anlattı:

“ihale dosyasının Planlama ve İnşaat Dairesi’nce hazırlanan ve Merkezi İhale Komisyonu’nca gerçekleştirilen Yeni Güzelyurt Hastanesi’nin 1. Etap kapsamındaki betonarme karkas, istinat duvarı yapımı ve stabilize dolgu yapım işleri ihalesi ile ilgili olarak, tekliflerin açılacağı tarih olan, 28 Aralık 2016 tarihine bir gün kala, M.İ.K.’nca zeyilname 4’ün yayınlanması üzerine, K.T. İnşaat Müteahhitleri Birliği, bu durumun 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası ve Yapım İşleri İhalelerinde Uygulanacak Esaslar ve Usuller Tüzüğü’ne aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle, üyelerine bu ihaleye teklif verilmemesi yönünde yazılı bildirimde ve bu gerekçeyle, aynı tarihte (28 Aralık 2016) ihalenin iptali hususunda da Merkezi İhale Komisyonu’na yazılı talepte bulunmuştur.”

29 Aralık 2016 tarihinde, Bakanlığın K.T.İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin iptal gerekçelerini haklı bularak, Merkezi İhale Komisyonu’nca konu ihalelerin yenilenmesini talep ettiğini ifade eden Sucuoğlu, Merkezi İhale Komisyonu’nun, Bakanlığa gönderdiği 3 Ocak 2017 tarihli yazıyla konu ihaleyi iptal ettiğini bildirdiğini anlattı.

Bakanlığın amacının sürecin uzun zaman alacağından ihalenin iptal edilmesi ve yeni ihalenin açılması ile Güzelyurt halkının daha fazla bekletilmemesi olduğunu vurgulayan Bakan Sucuoğlu, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin boykot çağrısına rağmen, ihaleye 2 müteahhidin teklif verdiğini söyledi.

İhaleye düşük teklifi veren Ali Kofalı Construction Ltd.’in iptal kararının ardından 18 Ocak 2017 tarihinde, Yüksek İdare Mahkemesi’nde Merkezi İhale Komisyonu ile KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı aleyhine dava dosyaladığını anlatan Bakan Sucuoğlu şöyle konuştu:

“Yüksek İdare Mahkemesi, 18 Ocak 2017 tarihli ve YİM 4/2017 sayılı kararı ile M.İ.K.’nun iptal kararının hükümsüz ve etkisiz olduğu yönünde hüküm vermiştir.

Hükmün alındığı gün, yani 18 Ocak 2017 tarihinde M.İ.K. Yeni Güzelyurt Hastanesi 1. Etap Yapımı İşlerinin Ali Kofalı Construction Ltd’e ihale edildiği yönünde MİK 11/2017 sayılı kararı üretmiştir.

K.T.İnşaat Müteahhitleri Birliği, Bakanlığımıza yapmış olduğu 23 Ocak 2017 tarihli itiraz dilekçesinde, boykot kararına uymayan müteahhitlere gerekli yaptırımın uygulanacağını ve Müteahhitler Birliği Yasası’nın 8(1) maddesi uyarınca İnşaat Encümeni’nden karne almayan müteahhitlerin bina inşaatı yapmalarının mümkün olamayacağını belirterek, mukavele imzalanmaması yönünde talepte bulunmuştur.”

Sağlık Bakanlığı’nın bu süreçte KKTC Başsavcılığı’nın hukuki mütalaasını talep ettiğini belirten Bakan Sucuoğlu, Başsavcılığın “mukavele imzalanmasında sakınca yoktur” görüşünün 31 Ocak 2017 tarihinde Sağlık Bakanlığı’na ulaşması sonrası ve ayni zamanda Ali Kofalı Construction Ltd’in İnşaat Encümeni’nden aldığı “2017 yılına ait 1. Sınıf Yapı İnşaatı Müteahhitlik Karnesi’’ni 8 Şubat 2017 tarihinde Bakanlığa ulaştırması sonrası, aynı tarihte Planlama ve İnşaat Dairesi’ne mukavelenin hazırlanması yönünde, yazılı talepte bulunulduğunu anlattı.

Bakan Faiz Sucuoğlu, K.T.İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin, aldığı 14 Şubat 2017 tarihli karar ile Müteahhit Ali Kofalı Construction Ltd’e geçici olarak 3 aylık bir süreliğine meslekten men cezası verdiğini belirtti.

Müteahhit Ali Kofalı Construction Ltd’in, Yüksek İdare Mahkemesi’nde dava açarak 16 Şubat 2017’de K.T.İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin meslekten geçici men cezasının yürütmesinin durdurulması yönünde ara emri alınmasını sağladığına dikkat çeken Bakan Sucuoğlu, “Oluşan hukuki zemine göre, Bakanlığımızın ilgili müteahhit ile mukavele imzalamaması için hiçbir neden bulunmamakta olup, aksine imzalamaması halinde Bakanlığımız görevini suistimal ederek, suç işlemiş olacaktır.” diye konuştu.