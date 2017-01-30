Sağlık Bakanlığı, haberler üzerine harekete geçti
Sağlık Bakanlığı, hasta refakatçisinin azarlandığı yönündeki iddiayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
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Sağlık Bakanlığı, hasta refakatçisinin azarlandığı yönündeki iddiayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, hasta refakatçisinin hemşire tarafından azarlandığı iddiası üzerine Sağlık Bakanlığı’ndan yazılı açıklama geldi.
Açıklamada, iddianın hastane yönetiminin bilgisine gelmesiyle, konuyla ilgili hemşire hakkında gerekli soruşturmanın başlatıldığı, gerekli adımları Bakanlığın hastane yönetimi ile birlikte atacağı kaydedildi.
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