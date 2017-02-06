Sağlıklı beslenmenin tam zamanı

Melin Dobran

Yağışların ardından güneşli havanın gelmesiyle birlikte, Kıbrıs’ın doğal sebzeleri de pazara inmeye başladı.

Ovalarda, özellikle dikenli ortlar arasından toplanan tamamen doğal Ayrelli’nin (Kuşkonmaz) bağı dün 15 liradan alıcı buldu.

Lif yönünden zengin olan Ayrelli, aynı zamanda A, C, E ve K vitaminleri içeriyor. Sağlık uzmanları; Ayrelli’nin özellikle Kolon, Göğüs ve Kemik kanserine karşı önemli bir koruyucu olduğunu belirtirken, Antioksidan içermesi nedeniyle ‘gençleştirici’ özelliğine dikkat çekiyor.

Yine Şubat ve Mart ayının doğal sebzeleri arasında bulunan Hostes dün kilosu 15 liradan satıldı. Bazı vatadaşlar “Biz bunu etli pişiriyoruz, o zaman da çok pahalıya geliyor” diyerek, fiyatların düşmesini bekleyeceğini söyledi.

Yine ovadan toplanan Yumurta otu da ve Kazayağı, pazarda kilosu 10 liradan satıldı. Yumurta otu, adı üzerinde yumurta ile kızatrtılırken, Gazayağı’nın hem turşusu yapılıyor, hem de kuru böğrülce ile birlikte haşlanmışı mükemmel oluyor.