Sağlıkta ikinci iş davası sonuçlandı!

Kamuda çalışan doktorların özel sektörde de hizmet vermesine ilişkin 2 yıldır devam eden davanın sonuna gelindi.

Mahkeme kararını açıkladı. Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 43’üncü maddesine uyulmadığı gerekçesi ile Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği tarafından Sağlık Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’na açılan ve 2 yıldır süren davada Serbest Çalışan Hekimleri Birliği haklı bulunarak Kamuda çalışan doktorların özel sektörde de çalışması yasaklandı.

Kararın ardından Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, BRT’ye yaptığı açıklamada, Sağlık bakanı aleyhime karar verilirse uygulamam istifa ederim demişti ne yapacaksanız çıkın yapın” dedi