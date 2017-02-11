Sağlıkta kritik süreç için start verildi

Duygu Alan

Yargıtay Mahkemesi’nin kamuda görevli hekimlerin ikinci iş yapamayacağı yönündeki yasanın uygulanması yönündeki kararın hayata geçirilmesi için mahkemenin bakanlığa tanıdığı 6 aylık geçiş süreci 2 Şubat’ta başladı. Sağlık Bakanlığı, “yumuşak geçiş” için çalışmalarını başlattı.

Hekimlerin özlük hakları ile ilgili çalışmalarda sona gelindi. Döner Sermaye ve Performans Yasası ve Genel Sağlık Sigortası Yasası yasa tasarıları tamamlanarak 4 Şubat 2017 tarihi itibari ile Meclis’e sevk edildi.

Mahkemenin bakanlığa verdiği 6 aylık geçiş süreci içerisinde Hasta Hakları Yasası’nın da yürürlüğe sokulması hedefleniyor.

Süreç işliyor

Yargıtay Mahkemesi’nin kararının kamuda çalışan hekimlerin kararı üzerindeki etkisi de bu geçiş sürecinde görülecek. Mahkemenin kararı yeni istifaları gündeme taşıyabilir.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, mahkemenin kararının uygulanacağını belirterek, yumuşak bir geçiş süreci yaşanması için çalışmaların başlatıldığını kaydetti.

Sucuoğlu, 6 aylık geçiş sürecinde hastaların nasıl etkileneceği yönündeki soruya ise dolaylı cevap verdi.

Faiz Sucuoğlu, yargının kararı nedeni ile yasal değişikliklere rağmen hekimlerin istifa etmeyi tercih edip etmeyeceklerinin bu süreç içerisinde hep birlikte görüleceğini söyleyerek “Yeni bir sisteme yol almamız için 50 yıllık taşları bu 6 ayda yerinden oynatmamız gerekiyor. Yumuşak bir geçiş süreci olması için çalışıyoruz” dedi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Kenan Arifoğlu, Yargıtay Mahkemesi’nin kararının “Hekimleri belli süreler dahilinde meslekten men” etmek olduğunu belirterek, kararın hekimleri ikileme düşürdüğünü söyledi.

Dr. Arifoğlu, 6 aylık geçiş döneminde bu karar doğrultusunda genç hekimlerin kamudaki görevinden istifa edebileceğini, emeklilik hakkı kazanan hekimlerin ise emekliye ayrılma kararı verebileceğini söyledi.

Sucuoğlu: Özlük hakları konusunda sona gelindi

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Yargıtay Mahkemesi’nin, kamuda görevli hekimlerin ikinci iş yapamayacağı yönündeki yasanın uygulanması yönünde kararının uygulanacağını belirterek, hekimlerin ileride sıkıntı yaşamamaları için bu 6 aylık geçiş süreci içerisinde bir takım çalışmalar yapılacağını kaydetti.

Sucuoğlu, bu 6 aylık geçiş sürecinde öncelikle özlük hakları, ardından Döner Sermaye ve Performans Yasası’nın ve Genel Sağlık Sigortası’nın hayata geçirileceğini belirterek, bunun yanında Hasta Hakları Yasası’nın da yürürlüğe konulacağını kaydetti.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Döner Sermaye ve Performans Yasası Yasa Tasarısı’nın ve Genel Sağlık Sigortası Yasası Yasa Tasarısı’nın tamamlandığını ve 4 Şubat 2017 tarihi itibari ile Meclis’e sevk edildiğini ifade etti.

Sucuoğlu, özlük hakları ile ilgili de son noktaya gelindiğini ve bu konuda Maliye Bakanlığı ile görüşmelerin devam ettiğini dile getirdi.

Sucuoğlu, 6 aylık geçiş sürecinde hastaların nasıl etkileneceği yönündeki soruya ise şöyle yanıt verdi: “yargının kararı nedeni ile yasal değişikliklere rağmen hekimlerin istifa etmeyi tercih edip etmeyeceklerini bilemiyorum. Yeni bir sisteme yol almamız için 50 yıllık taşları bu 6 ayda yerinden oynatmamız gerekiyor. Yumuşak bir geçiş süreci olması için çalışıyoruz.”

Arifoğlu: Hekimler belli sürelerde meslekten men edildi

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Kenan Arifoğlu, Yargıtay Mahkemesi’nin kararının bir anlamda hekimleri, hekimlik mesleğinden belli süreler içerisinde men ettiğini kaydetti.

Yargının kararının hekimleri ikileme düşürdüğünü söyleyen Arifoğlu, 6 aylık geçiş döneminde bu karar doğrultusunda genç hekimlerin kamudaki görevinden istifa edebileceğini, emeklilik hakkı kazanan hekimlerin ise emekliye ayrılma kararı verebileceğini söyledi.

Dr. Arifoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın mahkeme tarafından ön görülen 6 aylık süreyi çok iyi değerlendirmesi gerektiğine değindi, 6 aylık geçiş sürecinde bakanlığa ciddi bir görev düştüğünü belirtti.

Arifoğlu, bakanlığın doktorlarla ilgili yasal düzenlemeleri, ek mesailer ile ilgili yasal düzenlemeleri makul bir şekilde sunması gerektiğini söyleyerek bu düzenlemeleri hekim sendikalarının üyeleri arasında değerlendireceğini belirtti, Tabipler Birliği’nin süreci yakından takip edeceğini kaydetti.