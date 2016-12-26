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Sağlıktaki ikinci iş davası karara kaldı

Sağlıktaki ikinci iş davası karara kaldı

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'na karşı başlattığı hukuk mücadelesi çerçevesindeki son duruşmanın bugün yapıldığını ve karar gününün beklendiğini” duyurdu.

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Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği, “kamu hekimlerinin anayasa aykırı olarak ikinci iş yapmalarına göz yumdukları gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'na karşı başlattığı hukuk mücadelesi çerçevesindeki son duruşmanın bugün yapıldığını ve karar gününün beklendiğini” duyurdu.

MEDYAYA, ÜYELERE VE HALKA TEŞEKKÜR

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Halkımızın hak ettiği sağlık sistemine kavuşabilmesi adına, ülkemizin mevcut kanunlarına uyulması adına önemli sonuçlar doğurmasını beklediğimiz bu süreçte, hukukun üstünlüğüne inanan Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Yönetim Kurulu olarak, bizleri bu yolda hiçbir zaman yalnız bırakmayan  basın yayın organlarına,  üyelerimize ve halkımıza teşekkürü bir borç biliriz” denildi.

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