Şahali: "Görevi devrederken Çavuşoğlu'nu uyarmıştık"

Eski Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, bakanlık görevini devrederken Nazım Çavuşoğlu'nu Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK) Genel Tarım Sigortası Fonu'na olan borcunu hemen ödemesi konusunda uyardıklarını anımsattı.

CTP basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, CTP Milletvekili Erkut Şahali, çiftçi ve hayvancıların Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndaki eylemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs Türk çiftçisinin kara gün dostu Genel Tarım Sigortası Fonu'na sahip çıkmak için ayaklandığını savunan Şahali, “Haklı ve ve yurtsever bir tavırdır, saygıyla selamlanmalı, desteklenmeli” dedi.

Bakanlığın hiçbir mazerete sığınmadan TÜK'ün sigortaya olan borcunun ödenmesini sağlamak zorunda olduğunu ifade eden Şahali, hükümetin derhal yasalara uygun biçimde, sigortaya kaynak sağlaması ve söz verdiği kuraklık tazminatlarını ödemesi gerektiğini savundu.

Erkut Şahali, günü kurtarmak için yasaları hiçe sayarak atılacak adımların geleceğin büsbütün yok olmasına yol açacağını kaydetti.

Şahali, "bakanın rehin alınması" olayıyla ilgili olarak da, “Tedirginliğin lüzumu yok. Bu ülkenin çiftçisi merhametlidir, hakkını ararken haksızlığa yol açmaması gerektiğini bilir, yasalara saygılı davranır. Ancak muhatabının merhametsiz olduğunu, cevizcinin çuvalından oynamaya bayıldığını da bilir. İsyanı da bundandır zaten” ifadelerini kullandı.

TÜK’ÜN BORCU

Erkut Şahali, TÜK’ün Genel Tarım Sigortası Fonu'na olan borcunu hemen ödemesi konusunda her fırsatta uyardıkları ve borcun ödenmediğini öğrendikçe de bu uyarıyı tekrarlamaya devam ettiklerini belirtti. Şahali, Çavuşoğlu’na görevi borcun ödenebileceği kaynağı TÜK hesaplarında bırakıp devrettiklerini savundu.

Şahali konu ile ilgili şunları ifade etti:

“Görevi devrederken, Çavuşoğlu'nu TÜK’ün Genel Tarım Sigortası Fonu'na olan borcunu hemen ödemesi konusunda uyarmıştık. Her fırsatta ödeyip ödemediğini sormaya ve ödenmediğini öğrendikçe de bu uyarıyı tekrarlamaya devam ettik. Çünkü bu borcu ödeyebileceği kaynağı TÜK hesaplarında bırakıp görevi kendilerine devretmiştik. Ama onlar borca sadakat yerine, har vurup harman savurmayı tercih ettiler. Olmayan kaynakla TÜK'ü ithalata zorladılar, bu arada sigortanın parasını da kullandılar. Şimdi hem TÜK daha dipte, hem de sigorta yükümlülüğünü yerine getirip kuraklık tazminatlarını ödeyemiyor. Sigorta yasası çok net olarak fona borçlanma yetkisi vermiyor. Bakanlık ise yönetim kuruluna borçlanma kararı alması için baskı yapıyor.”