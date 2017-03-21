Şahali: “Kooperatif Merkez Bankası keyfi bir şekilde çalıştırılıyor”

Gözde Süreç Sarı

CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Kooperatif Merkez Bankası” konulu konuşmasında, bankanın Kıbrıs Türk halkının gurur abidelerinden biri olduğunu söyledi. Şahali, hükümetin ise bankaya duyarsızlık ve sorumsuzluk gösterdiğini iddia etti.

Şahali, Kooperatif Merkez Bankası’nın bugünkü yönetim anlayışının Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nin de sorgulanması gerektiğini savundu.

Bankayla ilgili bazı şaibeler bulunduğunu savunan Şahali, bankaya ve bağlı kurumlara son 10 ayda 100’ün üzerinde istihdam yapıldığını, bu istihdamların da şaibeli olduğunu iddia etti.

Şahali, banka bilançoları açıklanacağı zaman durumun ortaya çıkacağını, bu bilançoların halka açıklanması gerektiğini söyledi.

Konuşması sırasında bakanların Cumhuriyet Meclisi’nde bulunmamasını eleştiren Şahali, devlete bağlı kurumların açılış törenlerinin Meclis günü yapılmaması gerektiğini belirtti.

Şahali, Kooperatif Merkez Bankası’nın keyfi bir şekilde çalıştırıldığını, görevden el çektirilen çalışanlar bulunduğunu, kimin yetkisinin ne olduğunun belli olmadığını savunarak, bu şekilde bir kurumun halka nasıl sağlıklı hizmet vereceğini sordu.

Bankanın yönetim kurulunun istihbarat birimlerinin hazırladığı görüşlere göre hareket etmediğini, aykırı davrandığını savunan Şahali, yönetim kurulunun bankanın dava ettiği borçlulara tekrar kredi verdiğini iddia etti.

Şahali, bankaya bağlı iştirakler konusunda bilançoların açıklanmasını ve kurallara uygun bir yönetim uygulanmasını talep etti.

Erkut Şahali, çalışanlara kurumlarına sahip çıkma çağrısında bulundu.